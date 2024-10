Cuánto cuesta ir a vacacionar a Brasil en el verano 2025: pasajes, alojamiento y comida

Con el verano de 2025 a la vuelta de la esquina, muchos argentinos están considerando la posibilidad de vacacionar en Brasil. En medio de la búsqueda de un destino atractivo y accesible, la información sobre los costos de los viajes a este país se ha convertido en un aspecto crucial para quienes desean disfrutar de una escapada tropical.

La belleza de Brasil, combinada con su oferta gastronómica y de entretenimiento, promete ser un atractivo irresistible para quienes busquen escapar de la rutina y sumergirse en la cultura y el sol carioca.

Con la información adecuada, la planificación de este viaje puede convertirse en una experiencia tan emocionante como el destino en sí.

Porto de Galinhas. Una playa bella y tranquila. Imperdible

A medida que los argentinos se preparan para el verano 2025, es esencial tener en cuenta factores como el costo de los pasajes, del alojamiento y de la comida para disfrutar de unas vacaciones placenteras y sin sorpresas:

Cuánto sale un pasaje a Río de Janeiro: Vacaciones en Barsil 2025

Para aquellos que planean volar a Río de Janeiro desde Buenos Aires, los precios de los pasajes de ida y vuelta para el mes de enero oscilan entre $570.000 y $620.000.

A finales de diciembre, se pueden encontrar vuelos directos ida y vuelta a Río de Janeiro desde Buenos Aires desde $510.000, lo que equivale a aproximadamente US$ 372, según el sitio web Argentina Viajando.

En enero, los precios aumentan, comenzando desde $600.000, cerca de US$ 440. En febrero, los costos son similares a los de enero, aunque suelen ser un poco más altos, con los pasajes más baratos variando entre US$ 440 y US$ 480.

Alojamiento en los barrios más elegidos: Vacaciones en Brasil 2025

El siguiente paso en la planificación de unas vacaciones en Brasil es el alojamiento. Los argentinos suelen optar por barrios icónicos de Río de Janeiro como Copacabana, Ipanema y Barra da Tijuca. Según datos de Airbnb, la tarifa promedio en estos lugares varía entre US$ 200 y US$ 300 por semana, lo que se traduce en un costo de entre 320.000 y 480.000 pesos.

Sin embargo, es importante destacar que Ipanema es particularmente costosa, con precios que alcanzan hasta US$ 600 por semana, mientras que Barra da Tijuca, una de las zonas más exclusivas, comienza en US$ 450.

Vacaciones en Brasil 2025. Su belleza natural es un atractivo único.

Gasto en comida: Vacaciones en Brasil 2025

La gastronomía también juega un papel fundamental en la experiencia vacacional. En Río de Janeiro o Florianópolis, se estima que una comida puede costar entre 25 y 30 reales por persona, equivalente a unos 4500 a 6200 pesos.

Para quienes buscan disfrutar de una cena más elaborada, con shows incluidos, el precio puede ascender a 60 reales, lo que significaría un gasto de alrededor de 12 mil pesos por persona.