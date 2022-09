«De luces y sombras», las fotos de un cazador de belleza en la cordillera neuquina

“El desolado perfil de las montañas, el destello de unos copos de nieve, la fortaleza insospechada en la rama de un pino, un filo rocoso, el cansancio frugal de un alambrado, la voracidad por la luz en la cumbre de un cerro, la elegante y estoica presencia de una araucaria, la nevada distancia… De estas y otras visiones patagónicas nos habla la mirada de Patricio Rodríguez, un fotógrafo tan experto como versátil, que en sus obras narra sutilmente la impresión que provoca esa vastedad del sur argentino en nuestra con- movida humanidad. Con una belleza infrecuente y recursos de líneas y texturas que no temen dialogar con las sedas de los haijin japoneses, Rodríguez es capaz de sintetizar en laderas y árboles aquella misteriosa —y, a menudo, sobrecogedora— armonía que transforma nuestra cualidad de espectadores en una bocanada de asombro”, narra Marcelo Grobbo, escritor y realizador audiovisual, para presentar las imágenes de la colección “De Luces y Sombras”.

Se trata una selección de fotografías en blanco y negro, sobre paisajes de la Patagonia, con su desoladora y atrapante belleza y la magnificencia de sus aguas y montañas.

Conexión, de la serie «Natura».

Los Pinos, de la serie «Emblemas». Fotos: Patricio Rodríguez.

“Es una colección de mi obra. Las fotos están expuestas en distintos lugares de San Martín de los Andes, y Junín, como hoteles, hosterías, el Aeropuerto Chapelco. En enero van a estar en la Muestra de la Sociedad Rural y la idea es contar la existencia de un artista fascinado por la Patagonia desde hace 20 años”.

Tensa calma, de la serie «Cielos». Fotos: Patricio Rodríguez.

Según sus palabras, son la expresión “de los sentires del hombre ante la geografía de una parte de la región patagónica, y se hacen presentes la soledad, la contemplación, la introspección, y la maravillosa y magnética naturaleza, en sus más variadas muestras de esplendoroso poder”.

Cerro Chapelco, «Lomo plateado», de la serie Emblemas. Fotos: Patricio Rodríguez.

Estas imágenes, fueron tomadas a lo largo de 20 años. Pato nació en Buenos Aires en 1971. “La fotografía me llamó desde niño, diría a los 11 años. La revista National Geographic me introdujo mágicamente a un mundo visual que me maravillaba. Me invitó a soñar, yo quería ese trabajo, cada vez que podía acceder a un ejemplar, mis sentimientos iban hacia ese espacio, una cámara, los lugares, los colores, las historias”, recuerda.

Legendarias, araucarias. Fotos: Patricio Rodríguez.

El primer contacto con una cámara réflex, fue en la adolescencia, jugaba con el foco manual y la pantalla de enfoque, con los distintos objetivos, pero inició el camino de la fotografía en 1996, en Mar del Plata, con un laboratorio de revelado en blanco y negro. En el año 2003 se radicó en la Patagonia, y descubrió la pasión por la fotografía de paisajes y de naturaleza.

Definitivamente asentado en San Martin de los Andes, lo contrataron como corresponsal para formar parte del staff del diario Rio Negro, como fotógrafo. Desde la cordillera neuquina inicia su búsqueda personal y artística, desentrañando los paisajes que lo rodean y la vida cordillerana que inexorablemente lo atrapó.

Lacar Profundo de la serie Emblemas. Fotos: Patricio Rodríguez.

Su trabajo de observación de la naturaleza lo lleva, a desarrollar un camino dentro de la fotografía en blanco y negro. Un regreso a sus orígenes como fotógrafo.

Lengas, de la serie «Natura». Fotos: Patricio Rodríguez.

Cordillera, de la serie “Inmensidad”. Fotos: Patricio Rodríguez.

El 7 de octubre, en el Hotel Loi Suites Chapelco, la cantante soprano Laura Weihmüler Mujica va a hacer un concierto a beneficio de la sala de cuidados paliativos del hospital, y se va a subastar una de estas obras. Voy

Ciervo macho. Fotos: Patricio Rodríguez.

Patricio Rodríguez, o Pato, como lo conocen los amigos, comparte su trabajo en Instagram @patorodriguezfotografo y en la página www.patorodriguez.wixsite.com/fotografo. Ofrece sus fotografías impresas en técnica giclée, en papeles libres de ácidos y tintas de pigmentos naturales que aseguran que la obra perdure por años.