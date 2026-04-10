Eclipse solar anular 2027: un pueblo de la Patagonia será el «mejor lugar del mundo» para ver el “anillo de fuego”

A solo diez meses para el evento astronómico más importante del 2027, Esquel presentó sus atractivos turísticos y se mostró como el mejor lugar del mundo para observar este fenómeno.

El 6 de febrero de 2027, Esquel y la región se convertirán en el escenario privilegiado para observar el eclipse solar anular. La cuenta regresiva comenzó con la presentación oficial del evento en la Casa del Chubut, en una gestión conjunta entre la Subsecretaría de Turismo local y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

Del encuentro participaron más de 40 asistentes, entre referentes, directores e integrantes de agencias de viaje y prensa especializada. “Para nosotros es una gran oportunidad para promocionar el destino a partir del eclipse”, destacó el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, quien adelantó que se planificarán actividades que acompañen el evento astronómico.

“La zona de Esquel y sus alrededores será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse, por donde pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra. Y será también una gran oportunidad para la provincia, ya que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048”, destacó el guía experto en astroturismo y naturaleza, Pablo Gerez.

Qué es un eclipse solar y por qué se produce

Un eclipse solar anular es un fenómeno astronómico en el que la Luna, al estar lejos de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta, pero no cubre totalmente al disco solar, dejando visible un anillo de luz brillante o “anillo de fuego”.

Precisamente, el 6 de febrero de 2027, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol formando un anillo de fuego perfecto que oscurecerá el paisaje patagónico y transformará todo el entorno, una experiencia única, de gran belleza y con alto impacto turístico, al ser anhelada por curiosos de la astronomía, fotógrafos, científicos, periodistas y turistas de todo el mundo.

Por qué Esquel es un lugar ideal para observarlo

Por la trayectoria: el eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de Esquel, muy cercano a Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia.

el eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de Esquel, muy cercano a Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia. Por la falta de contaminación: la región presenta escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica, con cielos de calidad internacional.

la región presenta escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica, con cielos de calidad internacional. Por su entorno natural: entre la estepa patagónica y el bosque andino, el paisaje convierte al destino en un lugar ideal para la observación.

entre la estepa patagónica y el bosque andino, el paisaje convierte al destino en un lugar ideal para la observación. Por sus servicios: cuenta con alojamientos, gastronomía y experiencias preparadas para el evento.

A pocos kilómetros, se destacan propuestas como canopy, parapente, cabalgatas, los viñedos más australes del mundo, lagos, ríos y el Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué se está organizando en la zona?

Disponibilidad de alojamiento en Esquel y Trevelin

de alojamiento en Esquel y Trevelin Campamentos astronómicos con servicios

astronómicos con servicios Guías capacitados y entrega de anteojos adecuados

y entrega de anteojos adecuados Salidas especiales del Viejo Expreso Patagónico – La Trochita

del Viejo Expreso Patagónico – La Trochita Organización de transporte y logística

Sitios destacados para observar el eclipse

Ciudad de Esquel: se podrá observar desde hospedajes, miradores o campamentos

se podrá observar desde hospedajes, miradores o campamentos Estación Nahuelpan: uno de los puntos más precisos

uno de los puntos más precisos Laguna La Zeta: entorno natural a pocos kilómetros

entorno natural a pocos kilómetros Ruta 259: entre Esquel y Trevelin

entre Esquel y Trevelin Área Natural Piedra Parada: opción más aislada y paisajística

Recomendaciones para disfrutar del eclipse al máximo

Evitá mirar el sol directamente y utilizá protección adecuada

Planificá con tiempo el lugar de observación

Elegí el plan que mejor se adapte a tu experiencia

«Venís por el eclipse, te quedás por todo lo demás»

Paisajes imponentes en el Valle 16 de Octubre, trekking, vinos australes, el histórico tren La Trochita, el Alerzal Milenario, el Parque Nacional Los Alerces y experiencias únicas forman parte de la propuesta.

“Es un destino para visitar todo el año, con actividades que recorren las cuatro estaciones”, remarcaron desde Chubut.