Camping en Las Grutas: precios, opciones y una forma de vivir el verano, sin gastar demasiado

Hay un momento del verano en Las Grutas en el que todo se define temprano. Antes de que el sol pegue de lleno sobre los acantilados, antes de que las bajadas se llenen de reposeras, alguien clava la estaca de una carpa y dice: acá nos quedamos. En plena temporada estival, mientras los precios del alojamiento tradicional siguen empujando presupuestos al límite, el camping vuelve a ocupar un lugar central en la escena: es, hoy, la alternativa más accesible para quienes eligen vacacionar frente al mar.

Según un relevamiento realizado por el medio local Informativo Hoy, una familia tipo de cuatro integrantes paga entre 25.000 y 30.000 pesos por noche para acampar, sumando el valor por persona y los cargos habituales por carpa o vehículo. Para una pareja, el gasto diario ronda entre los12.000 y 15.000 pesos, mientras que una persona sola puede resolver su estadía por entre 7.000 y 10.000 pesos. Números que, en este verano, marcan una diferencia concreta.

Las tarifas por persona se ubican actualmente entre los 5.000 y 7.000 pesos diarios. A eso se suman los cargos que se pagan por única vez: entre 5.000 y 7.000 pesos por carpa, de 2.000 a 4.000 por automóvil, entre 9.000 y 12.000 por motorhome y entre 7.000 y 10.000 por casilla rodante. El esquema, repetido de camping en camping, sostiene una lógica conocida: compartir espacio, ajustar gastos y priorizar el ritual veraniego de vivir al aire libre.

Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto ya viven una nueva temporada. Foto: Denis Martínez | Archivo.

Entre las opciones que eligen los turistas aparecen también los hostels y dormis, un punto intermedio para quienes buscan algo más de comodidad sin llegar a los valores de un hotel o una cabaña. Allí, los precios por persona oscilan entre los 18.000 y 30.000 pesos, en algunos casos con desayuno básico incluido.

Los camping de Las Grutas:

El Camping Golfo Azul, sobre la calle Curru Leuvú y frente a los médanos, a metros de la bajada La Rinconada, combina amplitud, sombra y servicios: quincho equipado, heladera, hornallas y proveeduría.

sobre la calle Curru Leuvú y frente a los médanos, a metros de la bajada La Rinconada, combina amplitud, sombra y servicios: quincho equipado, heladera, hornallas y proveeduría. El Camping Mutullama, también cerca del mar, es elegido por su espacio generoso y su infraestructura pensada para largas estadías.

también cerca del mar, es elegido por su espacio generoso y su infraestructura pensada para largas estadías. Sosunc, en tanto, suma detalles que marcan la diferencia: agua caliente todo el día, piletas para lavar ropa, parrillas, electricidad, WiFi, anafes y un quincho común donde el verano se comparte.

Una familia tipo de cuatro integrantes paga entre 25.000 y 30.000 pesos por noche para acampar en Las Grutas.

En este contexto, una decisión tomada por varios gremios municipales sacudió el tablero turístico local. Mantener los mismos precios que el verano pasado, tanto para afiliados como para el público en genera, generó inquietud entre prestadores privados de cabañas y campings, algunos de los cuales evalúan congelar tarifas o aplicar aumentos mínimos para no quedar fuera de juego.

Desde los gremios explican la medida con un argumento directo: garantizar que los afiliados puedan acceder a un descanso merecido, en un escenario de salarios municipales ajustados. Así, en Las Grutas, el camping vuelve a cumplir un rol histórico. Dormir cerca del mar, cocinar a la sombra, contar los días en noches y no en reservas. En tiempos donde vacacionar parece un lujo, la carpa aparece como una manera posible de salir.