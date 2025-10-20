El Bolsón se prepara para reabrir el Río Azul: nuevas pasarelas y un plan integral para disfrutar el ANPRALE

El ANPRALE reabrirá el 21 de noviembre con nuevas pasarelas y mejoras en infraestructura.

En el corazón de la Comarca Andina, donde el río Azul dibuja su curso entre montañas y bosques nativos, El Bolsón se prepara para una nueva temporada con una apuesta fuerte al turismo sustentable. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Bruno Pogliano presentaron el Plan de Ordenamiento e Infraestructura del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), que contempla la construcción de dos nuevas pasarelas y la reapertura oficial del área el 21 de noviembre.

Las obras, que superan los $656 millones de inversión provincial, permitirán mejorar la conectividad y garantizar un acceso seguro a uno de los destinos más emblemáticos del sur rionegrino. “Estas pasarelas nos van a permitir que tanto los pobladores, como los refugieros, trabajadores y turistas accedan al otro lado del río Azul con condiciones de seguridad óptimas”, destacó Weretilneck, quien subrayó que el proyecto “surge de un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio”.

Las nuevas estructuras se ubicarán en Hue-Naín y La Tronconada, dos sectores claves del recorrido. En el primero, se construirá una pasarela de 65 metros de largo y 1,54 de ancho, habilitada para peatones y vehículos livianos, a cargo de la empresa MASS SRL. En el segundo, se instalará una pasarela peatonal de 50 metros por 1,10 de ancho, diseñada para minimizar el impacto ambiental, con ejecución de FERJIM SRL.

Las pasarela para cruzar el río en El Bolsón antes de el incendio: La Tronconada, a mitad de camino entre los Pozones del Cajón Azul y el refugio La Playita. Foto: El Bolsón Trekking.

“La planificación no solo apunta a mejorar la infraestructura, sino también a ordenar el uso del área protegida, garantizar la seguridad de los visitantes y fortalecer la conservación del ambiente”, explicó la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, responsable de los detalles técnicos del plan.

El intendente Pogliano celebró la iniciativa como un paso importante para la comunidad y el turismo local. “Después del incendio que nos golpeó tanto, esta reconstrucción también pasa por generar empleo y mejorar la calidad de vida. Estas obras son parte de una visión compartida para proteger nuestro ambiente y potenciar el turismo de manera responsable”, sostuvo.

El plan fue elaborado en conjunto entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, en coordinación con el Municipio de El Bolsón.

Las obras, que superan los $656 millones, buscan garantizar accesos seguros y fortalecer la conservación ambiental.

Con su reapertura programada para noviembre, el ANPRALE volverá a recibir visitantes con senderos ordenados, accesos más seguros y un enfoque renovado de manejo ambiental.

Una de las redes de senderos de trekking más destacadas de la Patagonia

Ubicada a pocos kilómetros al oeste de El Bolsón, el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE) abarca más de 65.000 hectáreas de bosque andino patagónico, un territorio donde la naturaleza despliega toda su fuerza y diversidad. Desde el valle del río Manso, al norte, hasta el límite con Chubut, y desde el río Azul hasta la frontera con Chile, el área combina actividades recreativas, educativas y de investigación en un entorno de belleza intacta. Cada verano, miles de visitantes eligen este rincón del sur rionegrino para caminar entre lengas, coihues y ríos de deshielo que serpentean entre montañas.

El ANPRALE ofrece una de las redes de senderos de trekking más destacadas de la Patagonia, con circuitos que van desde los de media hasta los de alta dificultad. Los caminos conducen a refugios de montaña enclavados entre lagos de aguas turquesa y cumbres nevadas.

Entre los más populares se encuentran el Valle del Encanto Blanco y el Cerro Hielo Azul – Laguna Natación, ambos de exigente ascenso; el Circuito Troncal, que conecta con el Circuito Los Lagos hasta el Lago Escondido; el desafiante Cerro Dedo Gordo y el Valle del Motoco, que inicia su recorrido en Lago Puelo. Cada tramo invita a descubrir un paisaje distinto, siempre bajo el mismo cielo andino estrellado que hace de este lugar un refugio natural único en la cordillera.