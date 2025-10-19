Los áboles que duermen bajo el agua fría del Lago Traful: un paseo por en Bosque Sumergido

Escuchar

Partimos desde el muelle de Villa Traful. Fotos, videos y experiencias de Florencia Salto.

Salimos desde el muelle de Villa Traful una mañana clara, con el lago tan quieto como un espejo tendido entre montañas. La lancha era pequeña, parecía de juguete al lado de tanta inmensidad. Éramos nueve: dos parejas, una familia y una nena que no dejaba de reírse con cada salto del agua. En ese momento no lo sabía, pero ese viaje corto iba a ser uno de esos que se quedan grabados como una postal en la memoria.

El trayecto es breve, pero suficiente para sentir la escala de la naturaleza. Desde la costa se ve el punto al que vamos, una especie de península que parece una isla. El guía nos cuenta que del otro lado viven comunidades mapuches, guardianes de ese rincón del lago que conocen como a su propia casa. En verano, dicen, abren un pequeño barcito y prestan kayak para recorrer la costa. Al acercarnos se alcanza a ver una casita, animales pastando y los botes alineados como esperando al sol.

De pronto, el paisaje cambia. En el agua empiezan a aparecer troncos que emergen como fantasmas. Primero uno, luego otro, y cuando el sol se acomoda, el fondo se vuelve un dibujo de sombras y extensiones interminables. Es el famoso Bosque Sumergido, un fenómeno natural que impresiona incluso antes de entenderlo: un antiguo bosque de cipreses que permanece bajo el agua, con troncos y ramas intactos gracias a las frías aguas del lago Traful.

Los troncos emergen del agua como fantasmas. Fotos, videos y experiencias de Florencia Salto.

El guía habla con pasión. Explica que, hace muchos años, un movimiento de fallas provocó que parte del bosque se deslizara hacia el fondo del lago. Los árboles quedaron de pie, intactos, bajo el agua transparente. Según cómo da la luz, se pueden ver las copas sumergidas, como si siguieran creciendo en silencio. Yo miro hacia abajo y confieso: un poco de miedo da.

La lancha se detiene. Todos nos inclinamos, tratando de ver mejor. El agua es turquesa, las raíces parecen flotar suspendidas. En un tronco, un ave se queda quieta, como si posara para la foto. También hay patos que se zambullen de golpe: dicen que son los que delatan dónde hay peces. Alcanzo a ver una trucha moviéndose entre las ramas hundidas.

En días despejados, el lago se vuelve un espejo perfecto. Fotos, videos y experiencias de Florencia Salto.

Siempre tiene magia

Los chicos de Traful Extremo llevan más de 10 años ofreciendo excursiones en el Lago Traful, especialmente al fascinante Bosque. “Cada estación tiene su magia y su regalo”, dice Carla Solís mientras acomoda los salvavidas sobre el muelle. Este año, cuenta, trabajaron sin pausas. “Estuvimos todo el año. Junio fue el único mes que no trabajamos. Cada estación te regala una maravilla distinta: el otoño con su paleta de colores, el invierno con sus nevadas y estalactitas, y la primavera con el amarillo de las retamas y las flores que vuelven a aparecer”.

Fotos, videos y experiencias de Florencia Salto.

Carla sonríe cuando habla del bosque. Lo llama “la estrella”, como si fuera el personaje del paisaje. Bajo el agua, a unos 30 metros de profundidad, los troncos se mantienen de pie como si todavía respiraran.

La explicación geológica es tan fascinante como el paisaje mismo: una falla desplazó lentamente parte del bosque hacia el fondo del lago, pero la estructura se mantuvo intacta. “El bosque sumergido está asentado sobre una especie de repisa, y toda esa formación, la montaña, el bosque, la roca, se mueve”, explica Carla.

Durante un tiempo, algunos estudios advirtieron sobre un posible riesgo geológico. “En un momento se habló de la posibilidad de un tsunami”, recuerda. “Las mediciones indicaban que esa masa se movía entre 30 y 50 centímetros por año. Si ese desplazamiento se acelerara y la masa cayera de golpe, podría generar una ola importante, pero no todos los expertos coincidieron con esa teoría. Lo cierto es que el lago tiene una profundidad de 380 metros, y eso lo hace muy particular”.

A los turistas, lo que más les asombra no son las cifras, sino el color del agua. “Lo primero que escucho cuando llegan al muelle es el asombro por la transparencia y los tonos del lago. En los días soleados, con el agua calma, el paisaje se vuelve realmente mágico”, dice. Carla confiesa que nunca se cansa de navegar esas aguas. “El bosque está vivo, aunque no lo parezca. Todo se está moviendo, desplazando hacia el lago. Y eso, más allá de lo geológico, tiene algo que fascina”.

Fotos, videos y experiencias de Florencia Salto.

Llegar a la costa

El recorrido dura una hora y media. Mientras bordeamos la orilla, el guía va señalando especies nativas, arbustos que crecen entre las piedras, flores diminutas que resisten el viento. También nos muestra una pequeña imagen de la Virgen Stella Maris, colocada allí por los vecinos, como si cuidara ese bosque dormido.

De regreso, el lago vuelve a ser un espejo. Pienso en esos árboles que siguen de pie, anclados al fondo, en ese bosque que respira bajo el agua como un secreto. Y entiendo por qué todos, la niña, las parejas, yo, bajamos del bote con una sonrisa parecida: la de quien acaba de descubrir que la Patagonia todavía guarda lugares donde lo invisible también vive.

Fotos, videos y experiencias de Florencia Salto.

Navegación al Bosque Sumergido – Villa Traful

Duración: 1 hora y 15 minutos

Punto de partida: Muelle de Villa Traful

Guías: Acompañan expertos en historia y geología local, que explican cómo se originó este sorprendente bosque bajo el agua.

Qué verás durante la navegación:

El fenómeno natural del Bosque Sumergido.

Acantilados de origen glaciar y volcánico.

Vertientes naturales y zonas de microclima.

Avistamiento de aves y fauna lacustre.

Horarios estimados (primavera): 11:30 / 12:

Precios: Con tarjeta $75.000 y en efectivo $60.000, menores de 12 años, con tarjeta $50.000 en efectivo $50.000. Consultá las excursiones disponibles en: trafulextremo.com o al 2944 21-0759.