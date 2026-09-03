El Bolsón ya tiene fecha para la 49° Fiesta Nacional del Lúpulo

La próxima edición llegará después de un año especial para la localidad, que en 2026 celebra su centenario.

El verano todavía queda lejos, pero en El Bolsón ya hay una fecha marcada en el calendario. Del 18 al 21 de febrero de 2027, la ciudad volverá a vestirse de fiesta para celebrar la 49° Fiesta Nacional del Lúpulo, una de las grandes citas del verano en la Comarca Andina.

La confirmación llegó de la mano del intendente Bruno Pogliano, quien anunció que ya firmó la resolución que pone en marcha oficialmente la organización. La próxima edición llegará después de un año especial para la localidad, que en 2026 celebra su centenario.

La fiesta volverá a tener ese carácter de encuentro que la convirtió en una de las celebraciones populares más convocantes de Río Negro. Vecinos y visitantes compartirán cuatro jornadas alrededor de la música, la gastronomía, la cerveza y una producción que forma parte de la identidad de El Bolsón.

“Vuelve la fiesta popular y gratuita más importante de la provincia de Río Negro”, destacó Pogliano al anunciar la nueva edición. También anticipó que habrá espectáculos de primer nivel y una programación pensada para acompañar el movimiento turístico y económico del cierre de la temporada de verano.

Entre las propuestas volverá a estar el tradicional circuito cervecero, junto con espacios gastronómicos y la presencia de artistas regionales. La programación completa se conocerá más adelante, pero desde el municipio ya anticiparon que la intención es sostener una celebración con fuerte participación local.

La Fiesta Nacional del Lúpulo recuperó en los últimos años su perfil de gran celebración popular y se convirtió nuevamente en una de las fechas destacadas del calendario turístico de la Comarca Andina. Para El Bolsón, además, es una oportunidad para mostrar en pocos días parte de aquello que define a la localidad: sus productores, sus sabores, su cerveza, sus músicos y esa mezcla de montaña y vida comunitaria que atraviesa el verano.

“Hay mucho trabajo por delante, mucha organización, pero también muchas ganas”, señaló Pogliano. La cuenta regresiva ya comenzó. Del 18 al 21 de febrero de 2027, El Bolsón volverá a brindar por el lúpulo, la cerveza, la música y una fiesta que ya forma parte de su historia.