El gran espectáculo del Golfo San Matías: ballenas, lobos marinos y paisajes únicos en la costa rionegrina

El mar parece respirar distinto cuando llega el invierno. Las playas quedan atrás como territorio exclusivo del verano y la costa rionegrina revela una faceta menos conocida, más silenciosa y salvaje. En las aguas del Golfo San Matías comienza entonces un espectáculo que no necesita escenarios ni luces artificiales: el regreso de las ballenas francas australes, la presencia permanente de lobos marinos y el movimiento incesante de aves y delfines convierten al litoral atlántico en uno de los grandes refugios de fauna marina de la Argentina.

Desde el Balneario El Cóndor hasta Playas Doradas, pasando por Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, la naturaleza despliega un recorrido que combina paisajes costeros, áreas protegidas y experiencias de observación responsables. Cada tramo del camino ofrece una escena distinta, pero todas tienen algo en común: la sensación de estar frente a un ecosistema vivo.

Las Grutas

Las protagonistas indiscutidas de la temporada son las ballenas francas australes. Entre junio y octubre llegan a las aguas protegidas del Golfo San Matías para reproducirse y criar a sus ballenatos. Los avistajes embarcados parten desde Las Grutas y el Puerto San Antonio Este y permiten observar de cerca a estos gigantes marinos que pueden superar los 15 metros de longitud. Las excursiones duran alrededor de dos horas y media y regalan momentos difíciles de olvidar: una cola que emerge del agua, un soplido que rompe el silencio o el lento desplazamiento de una madre junto a su cría.

Camino de la costa

Pero la experiencia no termina allí. A pocos kilómetros de Viedma, la Reserva Provincial Punta Bermeja ofrece uno de los encuentros más impactantes de la costa patagónica. Desde los miradores ubicados sobre altos acantilados es posible observar una colonia permanente de más de 4.000 lobos marinos de un pelo. El sonido de la colonia, mezclado con el golpe de las olas contra las rocas, forma parte de una postal que se repite todo el año.

También allí, cada invierno, entre junio y agosto, las orcas que habitan el ecosistema de Península Valdés emprenden un viaje de cientos de kilómetros hasta las costas de Río Negro, donde encuentran una fuente de alimento clave: los lobos marinos. Aunque las orcas pueden divisarse a simple vista, el uso de binoculares permite seguir con mayor detalle sus desplazamientos y comportamientos.

El centro de interpretación y los miradores permanecen abiertos todos los días, de 10 a 18, incluidos fines de semana y feriados, con la asistencia de guardas ambientales que acompañan la experiencia de los visitantes.

Muy cerca se encuentra otro fenómeno natural único en el mundo. En los acantilados del Balneario El Cóndor habita la colonia reproductiva de loros barranqueros más grande del planeta. Miles de aves colorean el cielo y encuentran refugio en las paredes de arena que bordean la costa, generando uno de los espectáculos ornitológicos más sorprendentes de Sudamérica.

Playas Doradas

Más al sur, en dirección a Sierra Grande, aparece otro de los tesoros del Golfo San Matías. El Parque Nacional Islote Lobos protege un conjunto de islotes donde conviven lobos marinos, pingüinos de Magallanes, flamencos australes y numerosas especies de aves marinas. Entre septiembre y marzo, el área alcanza su máxima actividad biológica y se transforma en un verdadero vergel de biodiversidad en medio del Atlántico patagónico.

La observación de fauna se desarrolla bajo estrictos protocolos de conservación. Las embarcaciones mantienen distancias reglamentarias y las actividades están diseñadas para minimizar cualquier impacto sobre los animales. El objetivo es claro: permitir que visitantes y naturaleza convivan sin alterar los ciclos de las especies que eligen estas aguas para alimentarse, descansar o reproducirse.

“La costa rionegrina tiene un potencial único en el país; es, sin lugar a dudas, el sitio donde nos encontramos con la versión más pura y salvaje de nuestro Golfo”, señala Rodolfo Hidalgo, secretario de Turismo de Las Grutas y presidente de la Agencia de Turismo de San Antonio Oeste. Destaca además que la región se encuentra preparada para recibir visitantes con infraestructura, servicios y prestadores comprometidos con la seguridad y el cuidado ambiental.

La experiencia se completa fuera del agua. A lo largo del Camino de la Costa, restaurantes y paradores ofrecen una gastronomía que tiene al mar como protagonista. Pulpos, mariscos, pescados de roca y recetas tradicionales permiten descubrir otra dimensión del territorio, aquella que se expresa en los sabores.

Para fotógrafos, observadores de aves y amantes de la naturaleza, el invierno representa una de las mejores épocas para recorrer el litoral rionegrino. La luz baja de la Patagonia, el contraste.

Qué se puede hacer en Las Grutas en invierno y precios

Inmersiones entre barcos hundidos en el increíble Parque Submarino.

Caminatas por la playa y los acantilados. Ideal para hacer durante la marea baja.

Visitar Punta Perdices o Las Conchillas. Conocida por sus aguas turquesas y tranquilidad fuera de temporada.

Excursión a las Salinas del Gualicho A 60 kilómetros de Las Grutas. Podés recorrer el Museo de la Sal y esculturas realizadas con sal.

Visitar olivares Recorridos por chacras productoras.

Pasear por San Antonio Oeste Caminatas por la costanera y el histórico muelle.

Entre las alternativas económicas, para los amantes de la pesca, la posibilidad de realizar la actividad desde la playa.

Avistaje de fauna con embarcaciones que hacen excursiones de dos horas rondan los 150 mil pesos por persona adulta y 75 mil para menores.

Si vas a ver las orcas a Punta Bermeja Las opciones de alojamiento se distribuyen principalmente en tres puntos clave: La Lobería, El Cóndor y Viedma, cada uno con estilos distintos.

Si vas a Islote Lobos poodés alojarte en Playas Doradas, Un hotel frente al mar, para dos sale $198.000 (Ayres Dorados Lodge)

Gastronomía Un plato de mariscos, con un agua, sale entre 30 y 40 mil pesos.

Habitación doble con servicio de mucama y desayuno oscila entre los 70 y 90 mil pesos.

330 km. Desde Viedma a Playas Doradas

Recomendaciones

Mantener una distancia prudente.

No tocar ni intentar alimentar a los animales.

No rodearlos ni bloquear su camino hacia el mar.

Evitar ruidos fuertes o conductas que generen estrés.

No acercarse con vehículos.

Respetar la prohibición de ingreso de mascotas en sectores con presencia de fauna silvestre.

Río Negro cuenta con una costa de enorme valor ambiental, donde cada invierno y primavera numerosas especies encuentran refugio, alimento y descanso. Disfrutar de estos encuentros implica también asumir la responsabilidad de protegerlos.

La mejor fotografía, el mejor avistaje y la mejor experiencia son aquellas que permiten que la naturaleza siga su curso sin intervención.