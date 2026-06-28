Para seguir descubriendo la Patagonia: el mapa interactivo de Viajes y Turismo

No hicimos un mapa para mostrar la Patagonia. Hicimos un mapa para despertar las ganas de recorrerla.

Hay mapas que sirven para no perderse. Y hay otros que despiertan las ganas de salir. En Viajes y Turismo creemos que los mejores son esos. Los que invitan a desviarse unos kilómetros porque alguien recomendó un mirador. Los que llevan a un lago escondido, a un refugio de montaña, a una playa infinita o a un pequeño pueblo donde todavía quedan historias por contar.

Viajes y Turismo, somos fans de la Patagonia

La Patagonia tiene eso. Nos enamora una y otra vez. Es el lugar donde vivimos, el escenario de nuestra vida cotidiana y, al mismo tiempo, un territorio que nunca terminamos de conocer. Siempre aparece un sendero nuevo, un paisaje distinto, una fiesta popular, un rincón inesperado o una aventura que todavía no habíamos descubierto.

Esa es, desde hace años, la razón de ser de este suplemento: inspirar a viajar. Demostrar que las mejores experiencias muchas veces están a pocas horas de casa y que todavía quedan cientos de lugares por explorar.

Viajes y Turismo, nueva herramienta

Presentamos el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo, una plataforma pensada para que cada lector lleve la Patagonia en el bolsillo. Porque los mapas cambiaron de formato: ya no se despliegan sobre una mesa ni viajan doblados en la guantera. Hoy viven en el celular y están siempre listos para acompañar el próximo viaje.

Cada punto del mapa abre una experiencia diferente. Un clic alcanza para descubrir qué hacer en cada destino, conocer atractivos, actividades, recorridos y propuestas para disfrutar la región durante todo el año. La idea no es solo mostrar lugares. Es despertar la curiosidad y ayudar a que cada uno encuentre su próxima aventura.

El mapa incorpora además una sección exclusiva con información actualizada en tiempo real sobre los pasos fronterizos de la Patagonia, una herramienta clave para quienes cruzan hacia Chile o recorren la cordillera. También ofrece información geolocalizada para llegar fácilmente al destino elegido y planificar el recorrido.

Desde que la humanidad comenzó a caminar, trazó mapas. Primero sobre piedra, cuero o papel. Después sobre pantallas. Cambió la tecnología, pero no el impulso que los hizo nacer: el deseo de explorar, de encontrar nuevos caminos y de regresar con una historia para contar. Ese espíritu es el que guía este nuevo mapa. Una invitación permanente a salir, recorrer y seguir enamorándose de la Patagonia. Hacé clic acá o escaneá en QR para armar tu próxima aventura

Viajes y Turismo, canal de Whatsapp

Este lanzamiento se suma al canal de WhatsApp de Viajes y Turismo, con el mismo propósito que nos acompaña desde el primer día: acercar historias, recomendaciones y herramientas para descubrir la Patagonia.

¿Cómo sumarte? Es muy fácil, en tu teléfono abrí la aplicación. Aparece una pestaña llamada “Canales” junto a la de Chats, Estados y Comunidades.

Al entrar ahí te permite acceder al buscador de Canales: buscá Diario Río Negro Viajes y Turismo.

Una vez que estés siguiendo un canal, te van a llegar los mensajes a esa pestaña.

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