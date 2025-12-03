El mar, más caliente que nunca: Mar del Plata muy cerca de superar su récord histórico de calor

El verano aún no inició y la Costa Atlántica muestra temperaturas inusualmente altas. Recientemente se reveló que la temperatura actual del agua de mar en Mar del Plata subió un grado en tan solo 24 horas y el nivel que marcó está muy cerca de superar su récord histórico de calor.

El informe al que tuvo acceso y que reveló Noticias Argentinas, indicó que la temperatura actual del agua en Mar del Plata es de 17,4°C, una marca notablemente alta para lo que puede llegar a medir el mar.

Para los especialistas, esta cifra anticipa una temporada de verano que podría superar los promedios de calor, tanto en tierra como en el mar lo que además de generar expectativas, también pone en alerta a turistas y ambientalistas.

El pico más alto de calor en Mar del Plata fue en 2022

Los datos que se recopilaron evidenciaron que la marca más alta se registró en 2022 cuando llegó a 17,9°, es decir cinco unidades más que los registrados actualmente (17,4°). En tanto la mínima histórica se registró en 2018 y fue de 15.6 grados.

Los expertos en el monitoreo marino prevén que la tendencia continuará en ascenso y consideran que la temperatura del agua en esta ciudad turística podría aumentar a 17,5° en los próximos días.

Si esto realmente se cumple, la Costa Atlántica podría enfrentarse a un verano con condiciones ideales para los turistas y un inicio de la temporada de verano con aguas cálidas más temprano de lo habitual.

Con información de Noticias Argentinas