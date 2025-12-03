El mapa del calor y las tormentas en Argentina: un fin de semana con 43°C, fuertes lluvias y mucho sol

Argentina se prepara para una semana de temperaturas excepcionalmente altas, que afectarán principalmente al centro y norte del país. Los termómetros superarán ampliamente los promedios estacionales, con picos que podrían alcanzar los 43°C en algunas regiones del norte y hasta 40°C en la franja central. Este escenario, impulsado por vientos del norte y cielo despejado, se consolidará entre el jueves y el viernes.

En la zona central, que incluye Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el noroeste bonaerense, las máximas oscilarán entre los 36°C y 38°C, con registros puntuales de 40°C. Hacia el norte, se anticipan valores aún más severos, con temperaturas generalizadas de 38°C a 40°C y máximos que podrían tocar los 42°C o 43°C. Estas condiciones de calor intenso persistirán durante gran parte de la semana, según los pronósticos.

La configuración atmosférica actual responde a factores típicos del final de la primavera o inicio del verano, según expertos meteorológicos. La combinación de un persistente viento del sector norte, intensa radiación solar y la ausencia de humedad significativa en niveles bajos propicia un calentamiento rápido y sostenido. Esta dinámica genera un aumento térmico eficiente que potencia la ola de calor.

Mapa climático: tormentas en el oeste argentino

Mientras tanto, el oeste y noroeste argentino experimentarán el desarrollo de chaparrones y tormentas, típicos de la estación pero más definidos esta semana. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y sectores de La Rioja registrarán estos fenómenos desde hoy hasta el viernes. El aporte de humedad por el aire cálido del norte, sumado al intenso calentamiento diurno, favorece su formación, pudiendo alcanzar intensidad moderada.

A partir del sábado, esta zona de inestabilidad se desplazará hacia la región de Cuyo, incrementando la frecuencia de chaparrones y tormentas en Mendoza, San Juan y San Luis. Este movimiento marcará una transición hacia un patrón más húmedo en el centro del país. Entre el domingo y el lunes, las precipitaciones comenzarían a avanzar sobre la franja central argentina, si bien su evolución exacta requiere monitoreo constante.

Los modelos meteorológicos de referencia, como el ECMWF, y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, continuarán precisando los detalles de este sistema. La tendencia actual sugiere una mayor probabilidad de inestabilidad al inicio de la próxima semana, una situación que los especialistas de Meteored irán actualizando diariamente. La región deberá estar atenta a los próximos informes.