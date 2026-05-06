El pueblo de la Patagonia que celebra la Fiesta del Jabalí al Asador y reúne tradiciones a la orilla del río

El asado de jabalí es el corazón de la fiesta en Guardia Mitre, que durante tres días combina gastronomía, música y tradiciones criollas.

Hay pueblos que se cuentan por lo que producen y otros, por lo que celebran. En Guardia Mitre, el calendario empieza a girar alrededor del fuego: ese que reúne, que convoca, que convierte un corte de carne en excusa para encontrarse. Este viernes 8 de mayo comenzará la tercera edición de la Fiesta Provincial del Jabalí al Asador, una propuesta joven que, en pocos años, encontró su lugar entre las celebraciones más auténticas de la provincia.

Durante tres jornadas, el pueblo se transforma. El camping municipal se vuelve punto de encuentro para vecinos y visitantes que llegan atraídos por el aroma del asado, pero también por una programación que cruza sabores y cultura: concurso de asadores, paseo gastronómico, feria de artesanos, espectáculos musicales y danzas folklóricas. El corazón de la fiesta late en la competencia por el mejor jabalí al asador, donde cada participante pone en juego técnica, paciencia y tradición.

Pero la celebración no se agota en la parrilla. Este año suma un reconocimiento a los vitivinicultores locales, una actividad que busca visibilizar otra faceta de la identidad de Guardia Mitre: la producción de vinos. Habrá degustaciones y espacios pensados para conectar la gastronomía con el territorio.

El sábado será el día central, con el concurso en pleno desarrollo desde la mañana y shows musicales que acompañarán la jornada hasta la entrega de premios. Y como en toda fiesta bien rionegrina, el cierre llegará el domingo con destrezas criollas y jineteada en el Club Hípico, donde la tradición se expresa en movimiento.

Cómo llegar y qué hacer en Guardia Mitre

Ubicada en el departamento Adolfo Alsina, a unos 90 kilómetros de Viedma y a más de mil de Buenos Aires, Guardia Mitre se presenta como un destino donde el viaje es parte de la experiencia. El acceso, es a través de la ruta nacional Nº 250, al empalmar con la Ruta Provincial Nº 53, se debe cruzar el río en una balsa, que avanza lenta mientras el cielo se llena de aves y el paisaje parece suspender el tiempo. Luego se recorren 15 km de ripio para llegar a la localidad, en un trayecto donde el visitante empieza a entender que el ritmo cambia y que la llegada es, en sí misma, una transición.

Un poco más adelante aparece el casco histórico, con huellas que remiten a sus orígenes. En la plaza del antiguo poblado, un busto del José de San Martín, fundido con bronce de cañones de la llamada Campaña del Desierto e instalado en 1910 por el entonces gobernador Carlos Gallardo, marca un punto de memoria. La fundación de Guardia Mitre se remonta al 16 de diciembre de 1862, cuando se levantó un fortín de madera de sauce rodeado por un foso. Parte de ese “pueblo viejo” aún permanece en pie, conformando hoy el casco histórico de la localidad.

Cronograma de actividades

Viernes 8 de mayo

Globa del Camping Municipal

18:00 | Apertura del patio gastronómico y paseo de artesanos.

18:30 | Acto de apertura, conferencia de prensa, entrega de kits y sorteo de parcelas.

19:30 | “Guardia Mitre, tierra de vitivinicultores”: reconocimiento a productores de vino locales.

20:30 | Presentación del Ballet Golondrinas del Viento.

20:45 | “Guardia Mitre en su mesa”: degustación de cazuelas y cata de vinos.

21:30 | Show de Martín Ledezma.

Sábado 9 de mayo

Camping Municipal

07:00 | Presentación de concursantes y sorteo de piezas.

08:00 | Inicio del concurso de asadores.

10:30 | Presentación del Ballet de Guardia Mitre y localidades vecinas.

11:30 | Presentación del Ensamble Rionegrino “Sí Señor”.

12:00 | Presentación y evaluación de la primera pieza.

14:00 | Show de Los Joselitos.

16:00 | Show de Los Caldenes.

17:00 | Anuncio de ganadores y entrega de premios.

21:30 | Peña popular.

Domingo 10 de mayo