«Es devolverle a la comunidad de Bariloche todo lo que nos da», Travel Rock vuelve apoyar a la Fiesta Nacional de la Nieve

Un lazo con la ciudad: La empresa destaca la colaboración de la comunidad local, que permite que los eventos se desarrollen con éxito. Foto: Marcelo Martinez

En un fin de semana largo, Bariloche vive una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve y, como ya es costumbre, no faltará el acompañamiento de Travel Rock, la empresa líder en turismo estudiantil que vuelve a ser parte de uno de los eventos más emblemáticos de la Patagonia. Este 2025, la compañía apuesta fuerte y será protagonista del festival con la presentación de Luciano Pereyra, uno de los artistas más convocantes del país.

El vínculo de Travel Rock con la Fiesta Nacional de la Nieve no es nuevo. «Hace muchísimos años que estamos presentes en este evento junto a la ciudad. A lo largo del tiempo hemos llevado distintos artistas: Capanga, el Polaco, Soledad Pastorutti y ahora Luciano Pereyra. Que yo recuerde, hace más de diez años que participamos», seguro. Tendría que revisar para darte el dato exacto, pero sí, es un vínculo de larga data.», sostuvo Michael Casavilla Director de comunicaciones institucionales.

Más de una década de vínculo: Travel Rock acompaña año tras año la Fiesta Nacional de la Nieve, llevando artistas de primer nivel a Bariloche. Foto: Marcelo Martínez.

Con más de dos décadas de trayectoria, Travel Rock se consolidó como referente indiscutido en el turismo joven. Su presencia en Bariloche no solo está ligada a los viajes de egresados, sino también al impulso de experiencias culturales que enriquecen la agenda de la ciudad.

«Para nosotros lo importante de estar presentes, es devolverle un poquito a la comunidad de Bariloche todo lo que nos da. Nuestra historia está ligada a esta ciudad, trabajamos con muchísima gente local que pone su esfuerzo y dedicación para que podamos hacer las cosas bien. Gracias a su colaboración todo sale como tiene que salir. Bariloche fue, es y seguirá siendo nuestro destino por excelencia. Es la ciudad más preparada del mundo para un viaje de egresados, y además de eso tiene bellezas únicas. Por eso sentimos un compromiso enorme con su gente», destacó Casavilla.

Por otra parte desde Travel Rock sostuvieron que los viajes de egresados hacia la ciudad vienen muy bien esta temporada. Tienen más de 4.500 chicos por semana en Bariloche. «Están felices, disfrutan a pleno y vuelven con una experiencia inolvidable. El viaje de egresados es, para ellos, uno de los grandes sueños de su vida. Es algo que se vive una sola vez y lo están aprovechando al máximo. Estamos muy contentos. La temporada viene excelente, los chicos la están pasando bárbaro y para nosotros eso es lo más importante». Seguimos poniendo todo el esfuerzo en que vivan la mejor experiencia posible», relataron.

Foto: Gentileza Municipalidad de Bariloche.

Así, la Fiesta Nacional de la Nieve vuelve a unir a la música, la cultura y el turismo bajo un mismo espíritu: celebrar la identidad barilochense y compartirla con quienes llegan desde todos los rincones del país.