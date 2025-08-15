En fotos | Explotó la inauguración de la Fiesta de la Nieve con el show de Luciano Pereyra: «Gracias Bariloche»

Este viernes se desarrolló la apertura de la 54° Fiesta Nacional de la Nieve 2025 en Bariloche. La fecha estuvo marcada por la presentación estelar de Luciano Pereyra, quien brindó un cálido show en una noche fría en el Centro Cívico.

Pese a las bajas temperaturas, la plaza estuvo colmada de espectadores, quienes disfrutaron del recital del cantante que duró casi una hora y media.

Foto: Marcelo Martinez

«Gracias Bariloche por este abrazo gigante”, dijo el músico oriundo de Luján ante la gran cantidad de residente y turistas que se acercaron a disfrutar de sus canciones.

Foto: Marcelo Martinez

Qué actividades habrá este sábado en la Fiesta de la Nieve en Bariloche

Para este sábado se aguarda la realización del Tejetón Solidario que reunirá a tejedoras en el Puerto San Carlos, como así también estará el Concurso de Hacheros y Hacheras que pondrá a prueba la fuerza y temple de los vecinos.

Así de colmado estuvo el Centro Cívico en la inauguración de la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Por otro lado, se llevará a cabo el Concurso del Pullover y el Desfile de Tejedores, el Desfile Náutico en el Nahuel Huapi y la presentación de la Filarmónica de Río Negro. El cierre de la tercera fecha estará a cargo de Tiago PZK.