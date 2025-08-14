Fiesta de la Nieve en Bariloche: presentaron más de 20 delicias con la identidad de la ciudad

Las tortas más creativas y deliciosas se exhibieron durante la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Nieve. Desde el histórico Centro Cívico, un perro San Bernardo, las montañas nevadas y un muñeco de nieve hasta el refugio Roca Negra. La consigna fue representar a Bariloche a través de la nieve aunque con ingredientes característicos de cualquier región de Río Negro.

El talento resaltó en el Concurso de Tortas se lleva a cabo desde hace más de 30 años en Bariloche. Es una muestra del excelente nivel repostero y pastelero de la ciudad. En esta ocasión, se inscribieron más de 20 participantes en tres categorías (amateurs, juniors y profesionales), representantes de establecimientos privados, escuelas gastronómicas e incluso, particulares.

“En esta ocasión, hubo dos consignas: por un lado, ¿qué inspira la nieve para vos? Esto que tiene que ver con la identidad de nuestra ciudad. Pero a la vez, el relleno debía ser característico de alguna de las regiones de la provincia, como por ejemplo la pera o la manzana del Valle o, la rosa mosqueta y la fruta fina de la cordillera”, resumió Fernanda Arrébola, jefa de Enseñanza Práctica del Centro de Educación Técnica (CET) 25.

Talento y dulzura, el concurso de tortas. Foto: Chino Leiva

Después del mediodía del jueves, los reposteros inscriptos comenzaron a llegar a la sede de Bariloche Eventos y Convenciones (BEC) con sus creaciones. La decoración final estaba prevista en ese mismo lugar, donde poco después, un jurado conformado por cinco prestigiosos chefs reposteros eligió las tortas ganadoras. Se evaluó la estética, pero a la vez, los participantes debieron cortar en porciones donde se analizó la composición, las capas, los rellenos. En algunos casos, hubo degustación.

Talento y dulzura, el concurso de tortas. Foto: Chino Leiva

Julieta, José, Evelyn y Gabriela son pasteleros de la confitería Trevisán y llegaron al concurso sin haber pegado un ojo durante toda la noche. Elaboraron una torta con la forma de un novedoso muñeco de nieve. “Para el relleno nos inclinamos por el Alto Valle: usamos vinos, peras, manzanas, mascarpone, frutos secos y chocolate. Para esta edición, elegimos como desafío trabajar con vinos. El año pasado, usamos lavanda, de la cordillera. Quedamos terceros y nos quedamos con ganas de más”, confió Julieta.

¿Por qué eligieron un muñeco de nieve como motivo de la torta? “Quizás, por el niño interior que llevamos dentro”, dijo riéndose. Advirtió que la torta demandó muchos días de producción: “Fue todo un tema organizarse para evaluar la conjunción de los sabores, saber si funcionaba, hacer pruebas, degustaciones. La producción se concretó en las últimas horas para que resulte algo fresco. Desde anoche estamos sin dormir, pero valió la pena”.

Talento y dulzura, el concurso de tortas. Foto: Chino Leiva

A unos pocos metros, Brenda Bock exhibía orgullosa su torta del refugio Roca Negra en el cerro López. “Adentro tiene ganache de arándanos y chocolate blanco. Me decidí por este refugio porque tiene toda una historia a nivel familiar. Un gran valor sentimental. En ese lugar, uno puede caminar con raquetas en la nieve e incluso disfrutar de una fondue. Es una experiencia completa”, describió.

Talento y dulzura, el concurso de tortas. Foto: Chino Leiva

Resaltó que no usó ningún molde para su torta: “Todo está hecho a mano y se come todo. Empecé a trabajar el lunes a la mañana y la terminé esta madrugada. Es la primera vez que participo, pero lo cierto es que siempre tuve ganas. Quería se que conozca lo que hago”.

Natalia Monje es profesora de biología y conduce un camión. Pero en sus ratos libres se vuelca a la repostería. Talento le sobra. Presentó una torta de un perro San Bernardo que llamaba la atención de todos los asistentes. “Es mi segunda vez en el concurso. Pensé en algo que nos represente en invierno y recordé estos perros que eran emblemáticos cuando era chica (no tanto ahora)”, dijo y agregó: “Es un bizcochuelo de nueces, con vainilla y ganache de chocolate y crema de café. Todo es artesanal”.

Talento y dulzura, el concurso de tortas. Foto: Chino Leiva

Ethan Sepúlveda, un estudiante de cuarto año de la Escuela de Hotelería, presentó una torta del Centro Cívico, de chocolate blanco, relleno de crema de queso con arándanos y crema clásica de manteca. El bizcochuelo lo talló con cuchillo y espátula y lo tapó con ganache de chocolate. “Siempre me interesó la pastelería. Mi mamá tiene un negocio y me inspiré en ella. El año pasado quedé en el segundo lugar así que vengo por la revancha”, reconoció el joven que trabajó desde las siete del día anterior hasta las tres del jueves.

“¿Qué mejor que el Centro Cívico para representar a Bariloche? Me gustó cómo quedó. Mi sueño es trabajar en el área de pastelería del hotel Llao Llao”, concluyó.