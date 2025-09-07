Escapada al norte neuquino: cuatro días entre hosterías, cascadas y géiseres

Los Bolillos: formaciones rocosas únicas, rojizas y amarillas. Fotos: Neuquén Tur.

El norte neuquino guarda tesoros intactos, paisajes de una belleza conmovedora, pueblos pequeños y la Cordillera del Viento como telón de fondo. En esta travesía, la naturaleza se mezcla con la historia, la cultura criancera y la hospitalidad. Y para convertir la experiencia en un viaje redondo, la provincia ofrece sus cinco hosterías, en Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco, que este mes mantienen la promoción “Flechazo con el Norte” con dos noches de alojamiento al precio de una.

Alojarse en ellas es mucho más que descansar. Es levantarse con el murmullo de un río cercano, caminar senderos que llevan a cascadas como La Fragua, sorprenderse con los géiseres del Domuyo o compartir un fogón con los crianceros, que aún trasladan sus piños siguiendo el ritmo de las estaciones.

El viaje que te proponemos comienza en Chos Malal, la primera capital neuquina. Sus calles guardan huellas de otra época, edificios centenarios, el paseo por la costanera del río Neuquén y el Museo Casa Dewey, un viejo almacén de ramos generales que atesora la memoria comercial de la región.

Las hosterías potencian el desarrollo turístico de localidades.

Desde allí, la ruta lleva a Huinganco, un verdadero oasis en medio de la montaña. El vivero forestal y el Museo del Árbol y la Madera te permiten asomarte a la riqueza natural del lugar, con cortes de ciprés de más de 1.200 años. Un desvío cercano te conduce al paraje Charra Ruca, con cascadas, vertientes y la calidez de los artesanos locales.

El segundo día podés ir a Andacollo, rodeada de cerros como el Huaraco y el Centinela, ideales para caminatas o salidas en bici. Desde el mirador de la Repetidora o el Cerro La Cruz, el paisaje se abre en toda su calma. Muy cerca, la estancia Chochoy Mallín ofrece sabores regionales y actividades al aire libre: pesca, cabalgatas y avistaje de aves.

Más al norte aparece Las Ovejas, donde el río Nahueve conduce a las lagunas de Epulauquen. Bosques de roble pellín, senderos y cascadas convierten este rincón en un imprescindible. Desde aquí vale la pena acercarse a Manzano Amargo para descubrir la cascada La Fragua, un salto de agua que irrumpe con fuerza entre paredones de piedra.

Mirador La Puntilla y el punto donde se unen los ríos.

Antes de llegar a Varvarco, te conviene detenerte en el Mirador La Puntilla: un risco a mil metros de altura, con balcones de madera desde donde se observa la unión de los ríos Neuquén y Varvarco, dos aguas de colores distintos que se funden en un mismo cauce.

Varvarco es la puerta de entrada al Área Natural Protegida El Domuyo, hogar del volcán más alto de la Patagonia (4.709 msnm). En Aguas Calientes, a 2.000 metros de altura, las fumarolas y géiseres sorprenden con columnas de agua y vapor que pueden superar el metro. Muy cerca, el paraje La Matancilla regala un espectáculo único, Los Bolillos, formaciones rocosas rojizas y amarillas modeladas por siglos de erosión.

Y el viaje no estará completo si no te acercas a la vida de los crianceros. El chivito del norte neuquino, con Denominación de Origen, mantiene viva la trashumancia. El regreso te dejará la certeza de que este norte enamora. En cuatro días, entre hosterías, cascadas y géiseres, descubrirás un destino que sigue latiendo al ritmo de la naturaleza y su gente.

En Aguas Calientes, a 2.000 metros de altura, las fumarolas y géiseres sorprenden.

Cómo acceder a las promociones en las hosterías

La promoción está disponible exclusivamente para quienes acrediten domicilio en la provincia de neuquén mediante DNI. Los interesados deberán reservar con cualquier medio de pago -tarjeta, efectivo o transferencia- y accederán al beneficio al momento de confirmar la estadía.

Los precios por noche para todo público rondan $110.000 una habitación dpble y $100.000 una simple con desayuno incluído.

La promoción se encuentra sujeta a disponibilidad y no es acumulable con otras ofertas ni válida durante feriados, fines de semana largos o eventos especiales.

Las reservas se realizan a través de las líneas de WhatsApp de las hosterías, disponibles en el siguiente enlace: https://linktr.ee/hosteriasneuquentur.