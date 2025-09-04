Turismo de compras a Chile: la ciudad que combina shopping, mar y montaña en un mismo viaje

Cobquecura, una playa que podría pasar desapercibida para muchos, pero nunca para los surfers.

Uno de los grandes tesoros para los argentinos que buscan turismo de compras es Concepción, la segunda ciudad más importante de Chile, con una base fuerte también en Chillán. Pero la propuesta va mucho más allá de los shoppings y las multitiendas, acá se combinan en un mismo viaje la intensidad urbana, el mar, la montaña y una gastronomía que va desde estofados y guisos hasta pescados y mariscos recién salidos del Pacífico.

Los paisajes que rodean las regiones de Ñuble y Biobío permiten esa experiencia única de pasar en un mismo día por la playa, recorrer viñedos, descubrir tradiciones culturales o animarse a la aventura. Hacia el noroeste, aparecen las ondulaciones y las praderas del Valle del Itata, tierra de trigo, frutales y viñas que se extienden hasta el horizonte. Un destino vecino que no solo invita a comprar, sino a descubrir otra cara del sur chileno vibrante y siempre al alcance de la ruta.

En el Valle del Itata el paisaje montañoso, con laderas verdes y cultivadas, bosques y pintorescos pueblos rurales, como Ninhue, famoso por sus tejidos artesanales, especialmente de sombreros y barranca abajo te encontrás con el mar, en pequeñas playas de arena escondidas entre cerros.

Una de ellas es Cobquecura, una playa que podría pasar desapercibida para muchos, pero nunca para los surfers, que llegan de a decenas para disfrutar de unas de las olas más famosas de Chile y 11 km al norte, pegados al mar, está Buchupureo, otro destino para surfers.

Concepción una ciudad completa en Chile

Concepción tiene cerca de un millón de habitantes, 11 universidades y una gran oferta gastronómica. Tiene centros comerciales y galerías. Pero, además, 400 kilómetros de costa al mar, ideal para combinar ir de shopping y relajar en la playa.

En primer lugar hay una amplia variedad de centros comerciales en Concepción es solo una muestra del gran desarrollo que ha tenido la ciudad en los últimos años. Estos son algunos de los lugares donde comprar: Mall del Centro de Concepción tiene multicine, tiendas de marca y un ambiente relajado. Está en Barros Arena. Mallplaza Mirador Bio Bio, está en Avenida Los Carrera. La Red Megacentro, Center es un poco más pequeño que los demás, pero ofrece variedad en tiendas de ropa. Gigantesco venden prendas de ropa por docenas.

Hay muchos outlets, como United Babies Outlet: está en el camino Los Carros, Outlet Polera, Bodega Outlet, ubicado en el camino Los Carros. SABA en Maipú 839.

Muchas veces, queremos visitar lugares culturales y conocer espacios naturales sorprendentes. No podés dejar de recorrer los bares y salas de ensayo de esta ciudad. Cuna de grandes músicos, en cada esquina se escucha un acorde o aplaude un nuevo artista.

Recorré su barrio universitario y deléitate con su gran oferta cultural liderada por la Casa del Arte donde brilla a sus anchas “La Presencia de América”, colorido mural del mexicano Jorge González, que celebra la independencia de los pueblos latinoamericanos.

Podés enamorarte de la bella vista de la ciudad que entrega el Cerro Caracol y Parque Ecuador. Pasear por sus frondosos senderos, coqueteando en sus múltiples miradores y disfrutando de un romántico encuentro bajo las araucarias. Saborear sus generosos platos a base de productos del mar.

Cómo llegar en auto desde Neuquén capital a Concepción:

Uno de los caminos posibles es ir por RN22, RN40 hacia RN242 en Las Lajas. Cruzar a Chile por el paso internacional Pino Hachado. Una vez en Chile seguir por Ruta 181, Carr. Panamericana Sur y Ruta 146 hacia Paicaví en Concepción.