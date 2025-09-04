Un “flechazo” con el Norte neuquino: dos noches al precio de una, en las hosterías

El norte neuquino tiene un encanto especial. Quizás sea la calma de sus pueblos, los paisajes que sorprenden en cada curva o el calor de la gente que recibe como si abriera la puerta de su casa. Lo cierto es que esa sensación de “auténtico” está detrás de la propuesta “Flechazo con el Norte”, la promoción que el ministerio de Turismo decidió extender hasta el 30 de septiembre.

La idea es simple pero tentadora, dos noches de alojamiento al precio de una en cualquiera de las cinco hosterías administradas por NeuquénTur. La elección abre un abanico de experiencias: Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas o Varvarco, cada una con su propia identidad, todas puertas de entrada a un norte que enamora.

Alojarse en estas hosterías es mucho más que descansar. Es levantarse con el murmullo del río, caminar senderos que llevan a cascadas como La Fragua, Las Tapaderas o Escondida, sorprenderse con la fuerza de los géiseres en el Área Natural Protegida Domuyo o sumarse a la trashumancia de los crianceros, esos pastores que aún mueven sus piños siguiendo las estaciones.

El viaje también tiene sabor propio: un plato de chivito neuquino, dorado y tierno, que resume en un bocado la tradición de la región. Y alrededor, fiestas populares, cultura viva y esa calma de montaña que parece detener el tiempo.

El beneficio está destinado exclusivamente a residentes de Neuquén que acrediten domicilio con su DNI. La reserva puede hacerse con cualquier medio de pago y el descuento se aplica al confirmar la estadía. Eso sí, la promoción está sujeta a disponibilidad y no se combina con otras ofertas, ni aplica en feriados, fines de semana largos o eventos especiales.

Las hosterías reciben consultas y reservas por WhatsApp, a través del enlace oficial: linktr.ee/hosteriasneuquentur



