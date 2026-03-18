Escapada de fin de semana largo: las Siete Cascadas del Agrio, un tesoro escondido en Caviahue

Circuito de las cascadas: un sendero de tierra y ripio entre araucarias milenarias. Foto: Alejandro Carnevale

En este fin de semana largo, Caviahue aparece como uno de esos destinos que todavía conservan el asombro intacto. A apenas un kilómetro del pueblo, antes de cruzar el puente sobre el río Agrio por la ruta provincial 26, un sendero de ripio se abre entre araucarias milenarias y conduce a uno de los recorridos más sorprendentes la Rura del Pehuén, el circuito de las Siete Cascadas del Agrio, donde el agua, la lava y el tiempo escribieron juntos el paisaje.

Es el circuito de las Siete Cascadas del Agrio, un sendero donde la geología y el agua dialogan en cada tramo. Un plan ideal para este fin de semana largo: cercano, accesible y con esa mezcla de belleza y silencio que todavía define a algunos rincones de la cordillera.

El acceso está a pocos metros del puente sobre el río Agrio. Se puede llegar caminando, en bicicleta, a caballo o incluso en vehículo hasta el inicio del sendero. Desde allí, una caminata tranquila, de unos 3,5 kilómetros ida y vuelta, permite recorrer en aproximadamente dos horas un paisaje que cambia a cada paso.

Las cascadas no son solo un atractivo visual. Son el resultado de millones de años de historia. Las erupciones del volcán Copahue dejaron lenguas de lava que, al enfriarse, formaron un terreno quebrado de basaltos. Con el tiempo, el río Agrio fue abriéndose paso entre esas rocas oscuras, puliéndolas y moldeando un corredor natural de saltos de agua.

La primera parada es la Cascada del Basalto. Desde lo alto, el río se ve encajonado entre paredes volcánicas, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. El paisaje es áspero, profundo, y marca el tono de lo que sigue.

Más adelante aparece la Cabellera de la Virgen. El agua se desliza pegada a la roca, como un hilo blanco que dibuja la montaña. El sonido del río se vuelve más intenso y acompaña el ascenso.

La caminata continúa hasta la Cascada de la Culebra, donde el salto nace a mitad del paredón. Allí, el paisaje cambia: las araucarias, los pehuenes, dominan el horizonte. Sus piñones, base alimentaria histórica de la región, conectan el recorrido con la cultura del lugar.

El cierre llega con la Cascada del Gigante, la más imponente del circuito. Desde ese punto, el paisaje se abre y, entre la vegetación de la estepa cordillerana, aparece la silueta del volcán Copahue, recortada contra el cielo.

Las rocas que encajonan el río tienen formas que sorprenden. Son columnas de basalto que adoptan estructuras hexagonales, producto del enfriamiento de la lava. Parecen talladas a mano, como si alguien hubiera ordenado ese caos volcánico con precisión geométrica.

El entorno también habla del volcán cercano. Algunas rocas muestran tonos amarillentos y el aire deja percibir un leve olor a azufre. Señales de que la cordillera, aquí, sigue viva. Durante todo el recorrido, el bosque de araucarias acompaña. Más adelante aparece el mallín, un humedal que sostiene la vida del ecosistema y forma parte de las veranadas del norte neuquino.

El circuito de las Siete Cascadas del Agrio no es un paseo más. Es una experiencia donde el paisaje cuenta su propia historia. Un sendero donde el agua desciende desde la montaña mientras, a lo lejos, el volcán Copahue observa en silencio. Para quienes buscan una escapada diferente este fin de semana largo, el plan está ahí: a un kilómetro del pueblo, entre lava, agua y tiempo.

Otros trekking para hacer en Caviahue Copahue

Desde Caviahue

Cascada Escondida

Laguna Escondida

Cascada de la vieja usina o del Caño

Sendero a Cascada de Jara y Piletones

Cascadas del Agrio

El principal Volcán Copahue, sea al cráter, cumbre o ambos combinados.

Puente de Piedra

En laguna Hualcupen, cascada de la cabecera

En el bosque de Las Lecheras, caminata por el bosque y mirador del Cajón de los Barros que combina 4×4, senderismo por un bosque increíble de araucarias, Lengas, que tiene como objetivo además un mirador increíble sobre un risco natural que divide ambos valles (las Lecheras y Cajón de los Barros)

Un sendero muy bonito que une sector de Las Máquinas (a 4 km de copahue) hasta Caviahue, por riscos con vistas al valle de la Cascada Escondida, bosques de ñires, Cascada de la vieja usina. Tiene a favor sus casi 200 mts de desnivel negativo con apenas 70 en positivo, 7 km con muy lindas vistas, que inician en zona termal de las Máquinas y hasta Caviahue.

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