Caviahue Copahue: nuevos senderos de trekking para descubrir rincones ocultos y evitar los circuitos masivos

Las vistas panorámicas de Caviahue, su lago y la ciudad.

Adrián Sepúlveda llegó a Caviahue hace cuarenta años y se crió en ese paisaje, “como las chivas, a los saltos entre piedras y araucarias”, cuando los senderos eran apenas venas en la montaña. Hoy, junto a otros guías, no sólo camina lo conocido: abre y recupera huellas para que quienes eligen Caviahue, uno de los mejores lugares para hacer trekking, descubran rincones menos transitados y el paisaje respire.

A los 18 empezó como auxiliar de guía. Después vinieron los inviernos largos, con @caviahue_aventura, las tablas al hombro y el fuera de pista, llevar gente a esquiar y enseñarles a leer la montaña. Hoy su fuerte comercial está en el invierno, pero no se queda quieto. Cuando baja la nieve, camina, busca circuitos, recupera senderos, mide distancias. “Hoy casi todos hacen senderismo con el teléfono”, explica. El mundo del trekking se mueve con aplicaciones: mapas descargados, trazas offline, GPS en el bolsillo. “Si el mapa está bien cargado, no necesitás señal. Y eso ordena mucho”, dice.

Marzo, cambia el pulso del visitante. Llega el que busca senderos y postales, el que quiere caminar sin el apuro del verano. El clima acompaña. “Los días que superan los 30 grados serán seis o diez al año. El promedio ronda entre 18 y 26 grados. No es un calor húmedo y pesado; es seco y llevadero. Ideal para caminar cuando el día está fresco o algo nublado”.

Abrir senderos no es sólo mostrar lugares nuevos. Es también descomprimir los clásicos, como el Salto del Agrio, que cada temporada acusa el impacto del turismo masivo. El equilibrio, insiste, convierte a los circuitos en opciones accesibles. Caminar no depende de tener la foto que todos tienen, ni del tamaño del bolsillo, sino de las ganas y de la información correcta.

El año pasado, junto a otros guías, empezó a recuperar picadas que el desuso había cerrado. “Siempre con permiso y colaboración de Parques”, aclara. Hoy están midiendo y trazando recorridos para presentarlos formalmente. La idea es simple y contemporánea: mapas cargados en aplicaciones, GPS offline y cartelería clara.

Uno de los proyectos une Copahue, desde la zona de la ex Clínica Militar, con Caviahue. Termalismo y geoturismo en una misma experiencia. “La traza original era de nueve kilómetros, de dificultad media. Ahora podemos acortarla a seis o siete, porque Parques habilitó el sendero a la cascada de la Vieja Usina. Es más seguro y evita sectores que se deterioraban por el uso”.

El clásico Valle de las Lecheras sigue firme, pero sumó miradores como el Cajón de los Barros, un balcón natural que antiguos pobladores mapuches llamaban Cagua Cagua. Es una salida de medio día, adaptable a familias. “Gran parte es vehicular y hay un tramo de caminata suave. Se combinan bosque de lengas y araucarias, picadas viejas de caballo, vistas abiertas y una merienda final en el bosque o en la laguna Hualcupén”.

Pero más allá de los nombres el mensaje es otro. “A la gente que viene le recomiendo que no haga todo apurado. Que se tome el tiempo para un mate, para contemplar”. En el Puente de Piedra, cuenta, muchos bajan, sacan la foto y se van, y, sin embargo, hay pequeñas playas de piedra con vistas abiertas al lago Caviahue y al volcán Copahue donde la tarde puede quedarse suspendida. Familias de la comunidad reciben visitantes, preparan asados, comparten historias. El paisaje no es sólo fondo: es vínculo.

“Muchos creen que en verano es termas y Salto del Agrio. Pero hay más”, dice. La cascada de la Vieja Usina, por ejemplo, se alcanza en 20 o 40 minutos de caminata y permite pasar por detrás del agua. “Aprendí en invierno que cuando le dedicás tiempo a la experiencia, cuando dejás que la gente escuche, huela, mire, el recuerdo es otro.”

Recorrer y cuidar

El caso más visible es el Salto del Agrio. “Sufre el turismo masivo, pero no por la cantidad de gente, sino por las malas costumbres. Colillas, pañales, papeles. Es difícil entender cómo alguien puede mostrar un paisaje hermoso en redes y dejar residuos atrás”. A fin de temporada el impacto se nota. Entonces, guías y personal de Parques levantan lo que otros dejan. “Es simple: te comiste un caramelo, guardás el papel; fumaste, llevate una botella para las colillas”.

También hay límites invisibles. Un senderito que usaban de chicos para bajar al pie del salto ahora está prohibido. El descenso es peligroso y, si ocurre un accidente, no hay señal ni un equipo de rescate permanente. Organizar una evacuación compleja en ese terreno no es sencillo.

“Si dudás porque te da miedo, escuchá esa señal y no lo hagas. Nadie está exento de un accidente”. Cada rescate moviliza recursos y personas, muchas veces por una foto. “La vista desde abajo es preciosa, pero desde arriba también se puede disfrutar de forma segura. Lo que no se muestra en redes es el riesgo real”.

En Caviahue se consolidó una red de guías habilitados. “Hay comunidad. Sabemos cómo trabaja cada uno y qué puede ofrecer. Lo correcto es apoyar al que está habilitado”. Entre guías y caminantes, la lógica es colectiva: si el visitante se va satisfecho, gana el destino. “Al final, lo que queda no es la foto rápida. Es el amanecer, la charla, el mate frente al lago”, dice Adrián. Y en esa frase no hay eslogan turístico, hay una manera de entender la montaña: con tiempo, información y respeto.

Adrián comparte sus salidas en @caviahue_aventura.

Trekking para hacer en Caviahue Copahue

Desde Caviahue

Cascada Escondida

Laguna Escondida

Cascada de la vieja usina o del Caño

Sendero a Cascada de Jara y Piletones

Cascadas del Agrio

Usando vehículo para aproximar

El principal Volcán Copahue, sea al cráter, cumbre o ambos combinados.

Puente de Piedra

En laguna Hualcupen, cascada de la cabecera

En el bosque de Las Lecheras, caminata por el bosque y mirador del Cajón de los Barros que combina 4×4, senderismo por un bosque increíble de araucarias, Lengas, que tiene como objetivo además un mirador increíble sobre un risco natural que divide ambos valles (las Lecheras y Cajón de los Barros)

Un sendero muy bonito que une sector de Las Máquinas (a 4 km de copahue) hasta Caviahue, por riscos con vistas al valle de la Cascada Escondida, bosques de ñires, Cascada de la vieja usina. Tiene a favor sus casi 200 mts de desnivel negativo con apenas 70 en positivo, 7 km con muy lindas vistas, que inician en zona termal de las Máquinas y hasta Caviahue.

Encontrá a todos los prestadores aquí y Adrián comparte sus salidas en @caviahue_aventura.