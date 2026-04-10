El Tren Solar suma una nueva parada entre viñedos y paisajes de la Quebrada

No todos los viajes se recuerdan solo por el lugar de llegada. Hay algunos en los que el verdadero encanto aparece durante el recorrido, entre paisajes, pueblos y pequeñas paradas inesperadas. El Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca es uno de ellos. Mientras avanza entre cerros de colores, caseríos diminutos y cardones que parecen inmóviles, ahora incorpora una nueva estación pensada para que los pasajeros se bajen, recorran y disfruten un poco más de cada tramo.

La nueva estación se llama El Bayeh y está ubicada en Maimará, en pleno departamento de Tilcara. Desde ahora, este apeadero se suma a las estaciones de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, ampliando un recorrido que ya se convirtió en una de las grandes postales turísticas del norte argentino.

Pero El Bayeh no es una parada más. Está rodeada de viñedos, bodegas y paisajes que forman parte de la llamada Ruta del Vino de Jujuy, un circuito que ganó prestigio en los últimos años por sus cultivos de altura y por la posibilidad de probar vinos producidos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

La idea es que quienes viajan en el tren puedan bajar, recorrer bodegas, participar de degustaciones, almorzar entre los viñedos y después volver a subir para continuar el viaje. Todo sin necesidad de usar otro transporte y con la libertad de organizar la experiencia a su manera.

Ese sistema “hop-on hop-off”, que permite subir y bajar en distintas estaciones, es uno de los grandes atractivos del Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca. Hay quienes eligen recorrer de corrido todo el trayecto y otros que prefieren detenerse varias horas en cada pueblo, caminar sus calles, entrar a una feria artesanal o sentarse a mirar cómo cambia la luz sobre los cerros.

Con la incorporación de El Bayeh, el proyecto sigue consolidándose como una propuesta de turismo sostenible. Las duplas funcionan con baterías de litio jujeño y buscan impulsar el desarrollo económico de pequeñas comunidades de la Quebrada, conectando pueblos, productores y visitantes.

Tren solar de la Quebrada.

El objetivo es seguir sumando nuevas postas y experiencias temáticas a lo largo del recorrido. Porque en la Quebrada, a veces, el viaje más lindo no es el que llega rápido.