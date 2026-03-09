Escapadas de fin de semana largo entre trekking, viñedos, hongos y aventura en la Patagonia

El imponente monolito de origen volcánico y el Cañadón de la Buitrera convierten a Piedra Parada en un escenario único para el trekking, la escalada y la contemplación del paisaje patagónico.

La cordillera empieza a encenderse con los ocres de las lengas y los ñires, el aire se vuelve más fresco y los días parecen hechos para caminar senderos, probar vinos inesperados o subirse a una excursión que atraviesa bosques milenarios. Con varios fines de semana largos en el calendario, la ciudad chubutense se convierte en una invitación abierta a frenar la rutina y dejarse llevar por una Patagonia que mezcla naturaleza, sabores y aventura.

En febrero la ciudad celebró su 120° aniversario con recitales, actividades deportivas y experiencias al aire libre que latieron al ritmo de la naturaleza. Ahora, con la llegada del otoño, Esquel vuelve a posicionarse como una escapada ideal para los próximos feriados.

Marzo es la pausa perfecta entre el verano tardío y el otoño que comienza a asomar. El lunes 23, feriado con fines turísticos y el 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, abren la posibilidad de disfrutar de Esquel durante 4 días.

En estos días, el otoño se hace sentir: las hojas de las lengas y los ñires dejan atrás sus tonos verdes para transformarse en un ocre-rojizo. Es la estación perfecta para los amantes del trekking, el hiking, la marcha nódica y el mountainbike. Esquel cuenta con más de 20 senderos para disfrutar de estas actividades que invitan a fusionarse con el ritmo de la naturaleza.

El histórico tren a vapor que parte desde Esquel ofrece uno de los viajes más emblemáticos de la Patagonia, atravesando paisajes de estepa y montaña a bordo de vagones centenarios.

Para esta fecha, los imperdibles continúan latentes: El Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, la excursión al Alerzal Milenario, el Glaciar Torrecillas en el Parque Nacional Los Alerces y las excursiones a Piedra Parada no pueden faltar en tu viaje. Asimismo, una docena de viñedos de la zona abren sus puertas para contemplar la maduración de las uvas y prepararse para sus vendimias.

Abril: Semana Santa en Esquel

El clima comienza a cambiar y el otoño se vive en su máxima expresión. Las vistas a Esquel desde las alturas y el aroma del más exquisito chocolate artesanal se siente irresistible. El jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo ofrecen 4 días para disfrutar de los sabores, la gastronomía y los paisajes otoñales de Esquel.

El otoño también es movimiento y deporte en un entorno natural privilegiado. El 3 y 4 de abril, se desarrollará una clínica de kayak de la mano de Fernando Chaparro en Lago Rivadavia. El 4 de abril, será el turno del Desafío Los Alerces, un reto en aguas abiertas con tres distancias para todo tipo de nadadores. El 5 de abril habrá un Cross Country en la Reserva Natural Urbana Laguna “La Zeta”, el 11 será el turno de la tradicional bajada de las canoas, un recorrido en kayak desde Lago Verde hasta Bahía Rosales Agreste y finalmente, la desafiante Trepada a La Hoya, un reto en mountainbike para quienes no le temen a las alturas.

Entre lagos transparentes y bosques antiguos, la excursión al Alerzal Milenario permite conocer árboles que superan los dos mil años de vida en uno de los rincones más sorprendentes del Parque Nacional Los Alerces.

A las actividades previamente mencionadas, se suman las vendimias y Fiesta de los Viñedos, del 10 al 12 de abril. Esta festividad busca honrar a algunos de los viñedos más australes del país, con una amplia variedad de propuestas. Las variedades selectas de Chardonnay, Pinot Noir, Riesling y Gewürztraminer deleitan los paladares de los visitantes, mientras escuchan historias sobre la producción de estas increíbles cepas en un lugar impensado para su producción hace 15 años.

Asimismo, abril también trae una propuesta de movimiento y contemplación, ideal para amantes del reino fungi. Se trata de la micosenda en Alto Río Percy, una alternativa para experimentar el bosque con todos los sentidos; un sendero con cinco estaciones que invitan a descubrir la diversidad de hongos presentes.

Durante el otoño, el bosque se llena de colores y formas únicas con especies como el hongo de pino, cola de pavo, bejín perlado, hongo polvera y parasol, entre muchas otras.

Mayo: Gastronomía fungi y trail running

Este mes cuenta con dos feriados para conocer a Esquel y explorarlo durante 3 días. Se trata del 1 de mayo, Día del Trabajador y el 25, Día de la Revolución de Mayo.

Los fines de semana largos son la pausa perfecta para desconectarte de la rutina, respirar profundo y disfrutar de Esquel.

Los hongos de pino, morillas y hongos de ciprés se hacen presentes en los inconfundibles sabores de los platos que deleitan a los visitantes. La realización de la Fiesta del Hongo del 1 al 3 de mayo. Una fiesta para que honra los sabores y la gastronomía patagónica.

Para los amantes del trail running, llega uno de las carreras con más trayectoria de la Patagonia, se trata del 13° Desafío Capri, una prueba que desafía a corredores de todo el país con distancias de 12, 17 y 21 km por los cerros más imponentes de Esquel. La carrera ya cuenta con más de 400 inscriptos y promete ser una verdadera fiesta del deporte, en donde además de los circuitos, la premiación y la experiencia, un plato de comida caliente espera a cada atleta al finalizar el desafío.

Para culminar este mes a pura música, te invitamos al 22 y 23 de mayo a la 4° edición del Esquel Blues Festival.

Esquel es un destino que lo tiene todo, en un fin de semana largo se pueden vivir infinitas experiencias que se quedarán en vos para siempre. La subsecretaría de Turismo está para ayudarte. Escribí al +54 2945 52-9616.