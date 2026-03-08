Vivir el tiempo de vendimia en Patagonia y asomarse al momento en que la uva se convierte en vino

Las playas pierden protagonismo y las bodegas se vuelven plan.

Marzo no comienza en la Patagonia: se derrama. Se metió entre las hileras, tiñó los racimos y aceleró el pulso en las bodegas. La vendimia no es solo una fecha en el calendario, sino un estado de ánimo: la uva dejó de ser promesa para convertirse en vino.

En las bodegas de la región, las camionetas van y vienen entre los cuadros. Hay manos que cortan temprano y otras que ya miran el azúcar en el laboratorio. Por eso, esta semana, junto a bodegueros, referentes turísticos y gastronómicos, el gobierno de Neuquén presentó oficialmente la Vendimia 2026. En el acto, el gobernador Rolando Figueroa lo sintetizó sin rodeos: “No es solo una celebración de la cosecha, es la consolidación de un modelo que integra producción, turismo e identidad territorial”.

En la sala de un lujoso hotel neuquino, hubo aplausos, pero en el viñedo la frase tuvo otro peso. Ana Viola, presidenta de la Cámara de Bodegueros Exportadores de la Patagonia, lo dijo desde el lugar de quien espera ese momento todo el año: “La vendimia es uno de los momentos más importantes para quienes elaboramos vinos. Es cuando se confirma el trabajo de meses”. Y agregó algo que se repitió entre productores: “Celebramos que la provincia le dé visibilidad y organice actividades que acerquen al consumidor a quienes estamos detrás de cada botella”.

Porque la vendimia también fue eso: abrir tranqueras. En Bodega Familia Schroeder, cuando tuvieron que definir ese momento, hablaron de un hito. “Simboliza el esfuerzo de todo un año en los viñedos y en la bodega. Es la calidad de la cosecha puesta en juego y una oportunidad para fortalecer la imagen de la vitivinicultura patagónica”, explicaron.

Hubo algo ceremonial en esa apertura, el visitante que pisó la bodega entendió que el vino no empezó en la copa, sino en la tierra.

Lorena Creide, de Mabellini Wines, lo puso en palabras simples: “La vendimia es la confirmación de un trabajo que empieza en la poda y se sostiene durante todo el año”. Cada decisión, cuándo regar, cuándo ralear, cuándo esperar, desemboca en estos días intensos.

Más al norte, en Chos Malal, Luis de la Torre, de Des de la Torre, miró el cielo con la misma atención con la que miró los racimos. “La vendimia es la culminación de todo un año de trabajo, donde el tiempo y el clima marcan cada etapa”, afirmó. Y aunque reconoció que siempre hay incertidumbre, insistió: “La cosecha se vivió como una verdadera fiesta con la familia y la comunidad”.

Y desde Senillosa, el intendente electo Lucas Páez decía que allí el vino dejó de ser una promesa. “Contamos con establecimientos como Puerta Oeste, Impás, Finca del Limay y Garás, que no solo apuestan a la producción vitivinícola sino también a un salto de calidad en la experiencia turística”.

Este momento esperado llega cuando los turistas de la región empiezan a salir del agua. Las playas pierden protagonismo y las bodegas se vuelven plan: un sábado entre viñas, una degustación al atardecer, una charla improvisada con el enólogo. La Ruta del Vino de la Patagonia propone seguir el recorrido completo, del corte al tanque, del tanque a la barrica, de la barrica a la botella.

Neuquén se preparó para estar a la altura. La ministra de Turismo, Leticia Esteves, habló de marca territorial: “Los productores vitivinícolas son punta de lanza para defender una marca que no es solo vino, sino todo lo que se genera en tierras patagónicas”. Y Gustavo Fernández Capiet, desde NeuquénTur, anticipó una agenda de eventos se extenderá hasta el 28 de marzo para celebrarla, con actividades en distintas bodegas y un cierre en el Sarita Polo Club.

Río Negro de cordillera al mar

Hubo un tiempo en que los valles rionegrinos estaban marcados por bodegas gigantes, verdaderas catedrales del vino que ordenaban el paisaje y el trabajo. Muchas desaparecieron, otras renacieron y en los claros que dejaron esas estructuras comenzaron a brotar proyectos nuevos: más pequeños, más precisos, más personales.

Hoy el vínculo también cambió. La gente se contacta por Instagram o Facebook, reserva por mensaje directo y arma un plan de fin de semana entre viñas. Una degustación al atardecer, una caminata entre hileras, una charla con quien cosecha en marzo. “Cada vez más personas asisten a los sunset que organizamos”, dijeron desde Bodega Canale.

“La vendimia es el momento más esperado del año. El momento donde se cosecha el trabajo de un año entero. Es un momento del año que se vive desde cerca, el día a día, se hace el seguimiento de la maduración para poder cosechar en el punto óptimo de maduración, se vive con emoción, entusiasmo y esperanza”, explicó la directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti.

También remarcó que esta época marca el nacimiento de los nuevos vinos. “Es la única vez al año en que podemos diseñar nuestros vinos. Es el momento en que se puede ver desde adentro todo el proceso productivo: la cosecha y la elaboración. Es una experiencia que todos deberían vivir”, señaló.

Hoy son 23 las bodegas que integran la asociación vinculada al enoturismo provincial. “Participan para sumar experiencias y ofrecer venta directa. Eso es lo lindo que tienen las bodegas: cada una tiene su estilo, hay opciones variadas”, agregó.

También está el Museo de la Sidra y el Vino en Villa Regina y, en esta provincia el vino se anima a bajar al mar. El mes pasado, en el Golfo San Matías, en el marco del Programa de Cavas Submarinas que reúne a 20 bodegas de la provincia, se realizó una nueva extracción.

Y ayer se realizó una cata de vinos añejados bajo el mar, acompañados de fingerfood diseñados por reconocidos chefs de Río Negro. “Río Negro cuenta con la única cava submarina del país y de Latinoamérica, con vinos de calidad y un territorio diverso que permite diferenciarnos y proyectar nuevas oportunidades para la vitivinicultura”, sostuvo Cerutti.

Mientras tanto, marzo avanza. Las tijeras cortan racimo. En algún lugar de Neuquén, de los valles o frente al mar, alguien prueba el primer mosto y sonríe. La vendimia es eso: el instante en que el trabajo se vuelve celebración.

Vendimia Neuquina 2026

El primer evento se vivió anoche en el Casino Magic Neuquén, una feria que reunirá bodegas patagónicas con degustaciones libres, copa institucional de obsequio y propuestas gastronómicas.

El 13 de marzo a las 18, la Vendimia llegará a Chos Malal con un sunset organizado por Bodega Des de La Torre, que combinará el paisaje del Alto Neuquén con la experiencia enológica y la participación de medios regionales.

El 14 de marzo, al mediodía el festival se trasladará a Bodega Malma en San Patricio del Chañar con música en vivo, degustaciones y una variada oferta gastronómica.

La agenda continuará el 15 de marzo en Bodega Mabellini desde las 10h. La misma ofrecerá una jornada de cosecha familiar con visita guiada, participación en la recolección de uvas y almuerzo entre viñedos.

Por otro lado, el 20 de marzo el Hilton Garden Inn Neuquén será sede de una experiencia de cata a ciegas con la participación de cinco bodegas y maridajes especialmente diseñados.

El 21 de marzo, dos bodegas celebrarán festivales de Vendimia en simultáneo: Bodega Familia Schroeder de San Patricio del Chañar, con música en vivo y degustaciones, y Bodega Cutral Co de la ciudad homónima, que sumará a los festejos el aniversario de la bodega con actividades especiales.

El cierre de la Vendimia Neuquina se realizará los días 27 y 28 de marzo en el Sarita Polo Club en Centenario, con los festejos centrales que incluirán el Torneo de Polo Copa Vendimia, paseo gastronómico, ruleta de premios, sunsets temáticos, música en vivo y DJ sets.

Recorrer bodegas en Río Negro: eventos

La Bodega Humberto Canale ofrecerá distintas experiencias en marzo. El jueves 12 y el martes 24, a las 11:30, se realizará una recorrida por la bodega con degustación de vinos y almuerzo, que incluye empanadas caseras, tabla de quesos, vinos y agua. El valor es de $60.000 por persona y $40.000 para menores.

En tanto, los domingos 15, 22 y 29, y el lunes 23, también desde las 11:30, la propuesta será una bienvenida en bodega, recorrido por viñedo y bodega y degustación de vinos (Blush, Old Vineyard y HC Estate), seguida a las 13 por un almuerzo patagónico con empanadas fritas de carne, carnes asadas con verduras a la parrilla y ensaladas, y flan mixto de postre. Incluye dos copas de vino y agua, con opción de menú infantil o vegetariano. El valor es de $90.000 para adultos y $50.000 para menores.

Las consultas pueden realizarse a través del Instagram @rutadelvinorionegro o directamente en cada una de las bodegas que integran la asociación. Además, agencias de viajes receptivas de Río Negro y Neuquén ya comercializan propuestas enoturísticas que incluyen almuerzos entre viñedos, paseos, sunset, flotadas en el río con asado de campo, yoga y vino, degustaciones con tapas, e incluso la posibilidad de pernoctar o disfrutar un picnic frente al río.