Experiencias y paisajes por descubrir en Cinco Saltos

A 20 kilómetros de Neuquén y 15 de Cipolletti, Cinco Saltos ofrece una propuesta turística que combina playas en torno al lago, deportes náuticos, naturaleza, gastronomía, historia y tradiciones productivas.

No hace falta moverse muy lejos para encontrar un destino ideal para disfrutar de una escapada, descubrir nuevos paisajes y vivir experiencias diferentes en este rincón del norte de la Patagonia. Entre bardas y chacras, con la Ruta 151 como columna vertebral, la localidad que está de aniversario se presenta como una alternativa para quienes buscan disfrutar del aire libre y descubrir atractivos en un terreno que aún tiene mucho de vida silvestre.

Relax junto al agua



Fuera del radio urbano, el ejido reúne diferentes propuestas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, con el lago Pellegrini como uno de sus principales protagonistas.

A unos 15 kilómetros del centro comercial céntrico, se encuentra este espejo de agua, que constituye uno de los espacios recreativos más importantes de la región, formado de manera artificial en 1915 como parte del sistema de regulación del río Neuquén.

Imponente, se accede a él por la Ruta Provincial 70 y según información municipal, posee una superficie aproximada de 112 kilómetros cuadrados, con una profundidad media de 9,4 metros. Sus playas y extensas costas invitan a disfrutar de jornadas de descanso, mientras que sus condiciones naturales sirven para desarrollar distintas actividades deportivas y náuticas.



El kayak, el windsurf, el kitesurf, la navegación y la pesca son algunas de ellas, para quienes prefieren el movimiento y la aventura. También existen espacios para acampar, realizar picnics, disfrutar de la gastronomía regional y contemplar los atardeceres junto al agua.

La Península Ruca Có concentra buena parte de esta actividad turística, con opciones de alojamiento, campings y propuestas gastronómicas. La entrada al balneario es libre y gratuita, lo que favorece la llegada de familias y grupos de amigos.

Turismo todo terreno



Para quienes prefieren conectarse con la naturaleza desde otra perspectiva, los alrededores del lago ofrecen oportunidades para realizar caminatas, senderismo, ciclismo y avistaje de más de 130 especies de aves. Las salidas para reconocimiento de fauna y flora, los recorridos interpretativos y las invitaciones a la observación guiada por expertos y aficionados, permiten conocer la biodiversidad del lugar y promover prácticas de turismo responsable.

Por su parte, el entorno de las bardas muestra paisajes característicos de la estepa patagónica, con miradores naturales y recorridos que alientan las ganas a explorar. Entre los sitios de interés se encuentran el paraje El Arroyón, las Cuevas de Bailoretto y Cerro Azul, espacios que amplían las posibilidades de compartir y poner a prueba el estado físico, aprovechando para conocer, de paso, la geografía de la zona.

Tradiciones y fe



La propuesta de Cinco Salto también incluye alternativas para quienes disfrutan del turismo histórico y religioso. Los recorridos urbanos permiten conocer la arquitectura antigua de decenas de comercios, viviendas y sedes de instituciones, quizás de las mejores preservadas de la provincia.

Allí descansa parte de la trayectoria local, cuyo nombre está relacionado con las cinco pendientes de agua que ostenta el Canal Principal de Riego. Cabe recordar que esta obra hidráulica fue fundamental para el desarrollo agrícola y productivo de esta región, naciendo cerca de esta comunidad y extendiéndose por 130 km hasta Chichinales.



Con el dique “Ing. Ballester” como punto de inicio, este potente curso de agua, caudaloso, constituye uno de los elementos que forman parte de la identidad cincosaltense, que renueva año a año su vínculo con este elemento de relevancia. Entender el funcionamiento de esta inmensa red, tan deslumbrante para visitantes que llegan desde otros países, permite comprender a su vez los contrastes de fertilidad de la zona y cómo se dio la transformación productiva desde principios del siglo XX.

Otros espacios de interés religioso, puede ser la Ruta de San Cayetano en las inmediaciones.

Delicias para todos



La gastronomía es un punto fuerte para quienes están de paso por este sitio. Los restaurantes y paradores ofrecen alternativas para disfrutar de sabores regionales, mientras que las chacras y los emprendimientos productivos ayudan a acercarse a la tradición frutícola, con la manzana y la pera como protagonistas.

A su vez, las experiencias vinculadas con los viñedos suman vivencias únicas, gracias a la promoción de degustaciones. Escondidas para muchos, las bondades que encuentran esas uvas en el suelo rionegrino y el clima, generan las condiciones ideales para que sobresalgan en mesas de todo el país y del mundo.

Calendario que celebra



A lo largo del año, las fiestas populares y los encuentros comunitarios completan la grilla de eventos, mes a mes. Entre ellos se destaca la Fiesta Provincial del Agua, cuya trayectoria se remonta a 1976 y que se realiza tradicionalmente en febrero en el Lago Pellegrini. Convoca a vecinos y visitantes con espectáculos musicales, competencias deportivas y recreativas, ferias de artesanos y propuestas culinarias.

Opciones para frenar



Finalmente, en Cinco Saltos, la oferta de alojamiento agrega alquileres temporarios, establecimientos hoteleros y alternativas de hospedaje en cabañas y viviendas particulares, dentro de la ciudad. Tampoco faltan los impulsores del descanso rural, para atender necesidades de todo tipo.