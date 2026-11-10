Petróleo en Malvinas: cómo ver las audiencias y qué argumentos presenta Argentina para frenar a Reino Unido

A las 6 de la mañana en Argentina (10:00 en Alemania), los jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar iniciaron el tratamiento del reclamo presentado por el Gobierno argentino para frenar la explotación británica de recursos en las Islas Malvinas y el avance del proyecto Sea Lion.

Este 10 de noviembre, las delegaciones de ambos países ocuparon sus estrados para dar comienzo a la primera de dos históricas jornadas de debate en la corte. La audiencia da curso a la petición formalizada por la gestión de Javier Milei el pasado 28 de septiembre.

Las audiencias que se llevarán a cabo el 10 y 11 de noviembre serán públicas. Según el cronograma oficial del Tribunal, los diplomáticos, el público y los medios de comunicación que deseen asistir deberán registrarse con anticipación en la Oficina de Prensa. Además, las sesiones se transmitirán en directo a través del sitio web institucional y quedarán grabadas en sus archivos para su posterior consulta.

Malvinas: la disputa por el petróleo

Las especulaciones se centran en si el Tribunal aceptará el pedido argentino para ordenar al Reino Unido el cese de las actividades petroleras o si lo rechazará al considerarse incompetente debido al conflicto de soberanía latente.

El presidente del cuerpo, Maurice Kamga, presentó el caso y a las partes, comenzando por la delegación argentina, integrada entre otros por el consejero legal de la Cancillería, embajador Mario Oyarzábal; el letrado internacional Marcelo Kohen; y el exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, Nico Schrijver.

Al iniciar su exposición, Oyarzábal reconoció que la presentación ante el tribunal dependiente de la CONVEMAR no busca resolver el diferendo de fondo sobre las islas del Atlántico Sur, sino frenar medidas económicas y medioambientales irreversibles sobre los recursos naturales del archipiélago.

Oyarzábal repasó los reclamos nacionales, la voluntad de cooperación de el país y la postura británica de seguir adelante con la explotación. Tras señalar que la respuesta argentina llegó el 28 de septiembre ante el agravamiento de la disputa, enfatizó: «Señor presidente, miembros del tribunal, este caso no trata sobre la soberanía ni la delimitación, ni se pide un pronunciamiento sobre el fondo del arbitraje».

En la mañana de este martes, el diplomático sostuvo que el litigio abarca cuatro conjuntos de derechos bajo la Convención:

La protección provisional de los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental , a la espera de resolver la disputa.

, a la espera de resolver la disputa. La prohibición de acciones unilaterales del Reino Unido que alteren irreversiblemente la plataforma para extraer recursos no renovables.

El cumplimiento de las obligaciones de resolver el diferendo pacíficamente y abstenerse de conductas que lo agraven , conforme a los artículos 279 y 300.

, conforme a los artículos 279 y 300. El derecho a preservar el medio marino en la zona en disputa sin impedimentos británicos, evidenciando una clara controversia sobre la aplicación de la Convención.

Petróleo en Malvinas: los argumentos de Argentina para frenar la explotación

Los argumentos presentados por Oyarzabal coinciden con las cuatro medidas cautelares que el gobierno argentino solicitó al tribunal internacional el 13 de octubre. Estos requerimientos -revelados por Clarín tras acceder al documento de 49 páginas- buscan: