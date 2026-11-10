Rolando Figueroa detalló cuánto bajarán las facturas de luz en Neuquén

Las facturas de electricidad que llegarán en diciembre mostrarán los primeros efectos de la Tarifa Neuquina. Según los ejemplos difundidos por el Gobierno provincial, la reducción puede superar los $60.000 en algunos casos. Los ejemplos incluyen hogares de Centenario, Chos Malal y San Martín de los Andes, con distintos niveles de consumo, y permiten conocer cuánto pasarán a pagar los usuarios del EPEN.

La medida impulsada por el gobernador Rolando Figueroa alcanza, en esta primera etapa, a más de 96.000 usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), que representan el 87% de los clientes del organismo. El beneficio consiste en una bonificación del 30% sobre los cargos fijos y variables del servicio, por lo que la reducción no se aplica necesariamente sobre el total de la factura.

En Centenario, por ejemplo, un hogar con un consumo aproximado de 200 kilovatios hora (kWh) que actualmente paga alrededor de $143.000 pasará a abonar $115.000. Esto representa un ahorro de $28.000, que puede superar los $36.000 si se considera también la reducción vinculada con el alumbrado público.

Para consumos más elevados, cercanos a los 363 kWh, una factura de $235.000 se reducirá a aproximadamente $181.000. La diferencia alcanza los $54.000 y, según los cálculos oficiales, puede llegar a $65.000 al contemplar también el alumbrado público. Los usuarios que ya reciben subsidios también estarán alcanzados por la bonificación. En esa localidad, un hogar con un consumo de 239 kWh que pagaba $123.000 pasará a abonar alrededor de $100.000, con una reducción de $23.000.

En Chos Malal, los descuentos también serán significativos. Para un consumo aproximado de 214 kWh, una factura de $127.000 bajará a $97.000. En los hogares con consumos cercanos a los 386 kWh, el Gobierno informó una rebaja de $56.000, que puede superar los $63.500 al considerar el alumbrado público. En el caso de los usuarios subsidiados de esa localidad, una factura de $107.000 correspondiente a un consumo de 248 kWh se reducirá a unos $82.000, de acuerdo con los ejemplos difundidos por la Provincia.

Por su parte, en San Martín de los Andes, un hogar con un consumo de 313 kWh que actualmente paga $205.000 pasará a abonar aproximadamente $144.000. La diferencia entre ambos importes es de $61.000. Para los usuarios con subsidios, los ejemplos oficiales indican que una factura de $152.000 por un consumo de 278 kWh se reducirá a $119.000, lo que representa un ahorro de $33.000.

Los valores corresponden a simulaciones difundidas por el Ejecutivo provincial y no representan montos uniformes para todos los hogares. El ahorro dependerá de las características de cada suministro y de los conceptos incluidos en la factura.

Cómo acceder al descuento y cuándo se aplicará

Para recibir el beneficio, los usuarios residenciales del EPEN deben completar un formulario de adhesión disponible en el sitio oficial tarifaneuquina.neuquen.gob.ar.

El trámite requiere ingresar los datos del suministro y la información personal solicitada. Una vez completada la inscripción, el usuario recibe un correo electrónico de confirmación.

Este martes 10 de noviembre vence el plazo para incorporarse a la primera facturación con descuento, que llegará durante diciembre. Las adhesiones posteriores se procesarán para el siguiente período.

La iniciativa también contempla su extensión a otras localidades donde el servicio eléctrico es distribuido por cooperativas. El Gobierno provincial firmó acuerdos para incorporar a unos 250.000 usuarios residenciales de CALF, en Neuquén capital; la Cooperativa de Luz de Plottier; Copelco, en Cutral Co y Plaza Huincul; y la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala.

En estos casos, la implementación requiere completar los mecanismos correspondientes entre la Provincia, los municipios y las distribuidoras.

La Tarifa Neuquina fue anunciada a fines de octubre por Figueroa, con el objetivo de reducir el costo del servicio eléctrico para los hogares. Su aplicación permitirá conocer, a partir de las próximas facturas, el impacto efectivo de la bonificación sobre los distintos niveles de consumo.













