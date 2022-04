Extraño fenómeno en El Cóndor: una tromba marina, tres vórtices y una foto impactante

En el punto de contacto de la nube con el mar, el agua se elevaba a una decena de metros hacia arriba y giraba con una velocidad increíble.

El fotógrafo Marcelo Minichelli vive frente al mar en el Balneario El Cóndor de Río Negro. El lunes a la tarde vio algo muy extraño. Parecían conos de nubes que apuntaban al mar. De inmediato retrató el fenómeno y se quedó mirando. «Fue una foto casual, buscaba unos cúmulos grandes para sacar fotos y aparecen estas figuras. La publiqué y me llamó gente del Servicio Meteorológico Nacional y me explicaron que es muy raro que fenómenos de este tipo se vea acá», cuenta Marcelo Minichelli.

Las nubes se veían como un cono que salen de la base de una nube madre. Además, una de las nubes alcanzó la superficie del agua y formó una tromba marina, un embudo con un intenso vórtice o torbellino que giraba sobre el agua, conectado a la nube.

«La del medio que toca el agua es una tromba marina y los otros dos son embudos. No es zona de trombas marinas porque se produce en zonas más cálidas por una convección del aire, el agua tiene que estar caliente, y con la nube fría se produce una corriente de aire ascendente y hay un momento de rotación que produce esto. Acá no hay registros, por eso llamó tanto la atención», explica el fotógrafo profesional.

Duró como 15 minutos, iba cambiando de forma. No había viento, solo nubes. Fue impactante velo, porque el spray de agua que levantaba era alto y la fuerza que se veía que tenía también. «Vi algo parecido en tierra, en los recorridos que hago por la Línea Sur, pero no era lo que estaba frente a mí. La gente del Servicio Meteorológico me explicó que la tromba marina solo se produce en el mar, no pasa a la tierra», relata Marcelo, quién además es agrimensor y vive con pasión sus salidas a la playa en busca de fotos increíbles.

Marcelo Minichelli comparte su trabajo en Instagram (@marcelominichellifotografia)y Facebook Marcelo Minichelli Fotografía. Allí escribió:

“No es la típica fotografía de paisaje que suelo compartir, sino un registro interesante de un evento meteorológico ocurrido ayer por la tarde en El Cóndor. Se formaron 3 vórtices desde la nube y el del medio alcanzó el agua. En el punto de contacto el agua se elevaba a una decena de metros hacia arriba y giraba con una velocidad increíble. Se fueron desplazando junto con la nube y duró unos 15 minutos hasta que se disiparon. Nunca había visto en esta zona un evento de este tipo”, escribió acompañó el texto con la impactante imagen.