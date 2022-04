Orcas que cazan lobos marinos en Chubut: la asombrosa primera experiencia de Fotero Patagónico

Hace 36 años que Luis Pereyra encontró en Puerto Madryn su lugar en el mundo. Nacido en Viale (Entre Ríos) llegó a la Patagonia en busca de construir el sueño de un futuro, consiguió empleo en un canal de cable y ahora, a los 59, tiene más tiempo para lo que más le gusta: fotografiar y filmar las maravillas que cada día lo sorprenden en la costa de Chubut y que comparte en las redes como Fotero Patagónico. Pero si cada día descubre algo que lo impulsa al clic, lo de ayer todavía lo tiene asombrado. Por primera vez desde que vive aquí hizo unos 150 kilómetros hasta Península Valdés para ver un espectáculo natural extraordinario, el de las orcas que desarrollaron una asombrosa técnica para varar en la orilla, cazar crías de lobos marinos y volver al mar con su presa.

Orcas a metros de la orilla en Chubut. @foteropatagonico.

«Recién llego. Vi cosas impresionantes. Qué maravilla lo que tenemos tan cerca», dijo por la noche. Hoy por la mañana, luego de revisar el material que obtuvo, empezó a publicar en las redes y compartió una selección con el Voy. Y también su relato: «Me invitó a ir la gente de Babel Viajes Madryn y estuvimos desde las nueve y media como hasta las seis de la tarde. Son unos 80 km por asfalto y después poco más de 60 de ripio. Ojo, conviene ir despacio en el ripio, no más de entre 60 y 70 km/h. Está en buen estado, nos cruzamos con tres máquinas que lo mantienen, pero igual es peligroso ir rápido», comenzó.

Pingüinos, elefantes, lobos marinos y orcas en Península Valdés

Luis explicó que hay tres miradores separados entre sí por unos 5 kilómetros: «Desde uno se ven pingüinos, desde otro los elefantes marinos y podés ver orcas y en el otro lobos marinos, ahí seguro que hay orcas porque es donde los van a cazar. Hay una estructura de madera en el acantilado y desde ahí se observa todo. Ayer había unas 60 personas, te diría que la mitad argentinos y el resto gringos. Había franceses, alemanes colorados, de todos lados», comentó.

¿Y cómo fue su experiencia? «Acostumbrado a las ballenas, lo primero que me llamó la atención es que las orcas se mueven muy rápido y como no uso trípode de puro porfiado me quedaron las piernas cansadas de tanto estar arrodillado y mantener el pulso. Fue espectacular tener la suerte de verlas, los guías contaban que muchas veces pasa que no las ves, no es como con las ballenas. Pero ahí estaban. El momento culminante fue cuando practicaban el varamiento. Iban y venían. iban y venían. Son muy inteligentes«, continuó.

El mirador. @foteropatagonico.

"Por suerte, los lobitos siempre se escapaban"

¿Y pudo ver escenas de caza? «No pudieron cazar lobitos. Siempre se escapaban. Te diría que por suerte, porque creo que tardé tanto en venir porque me parece sangriento. Entiendo que la naturaleza es así, pero si puedo evitar verlo mejor. Ojo, como carne y cuando veo un cordero al asador pienso qué rico. Te repito, por suerte no me toco verlo: se acercaban y no podían, no llegaban a quedar bien varadas. Pero vuelven, siempre vuelven, mientras la marea está alta, ahí están. Y fijate lo inteligentes que son que una hora antes de la marea empiece a bajar, se fueron, enfilaron por un lugar más angosto y de fueron», relató.

Orcas en Península Valdés. @foteropatagonico.

Baños impecables y hamburguesas de cordero

A Luis también le llamó la atención es que los baños cercanos al mirador estaban impecables. «Más limpios que los de mi casa», bromeó. «Se nota que hay mucho turismo extranjero y los mantienen muy bien», agregó. ¿Y dónde almorzó? «En el restaurante de la estancia La Elvira. Una hamburguesa doble de cordero y un agua 1.300 pesos. Y el agua para el mate 50 pesos, más barata que en las playas de Madryn», dijo. «Eso sí, no hay débito, en en efectivo», agregó.

¿Cuánto cuesta entrar al Área Natural Protegida Península Valdés? Extranjeros $ 1.600, residentes nacionales $ 800 y de Chubut $350.. Menores de 6 a 11 años: $ 800, $ 400 y $ 350 respectivamente.

A 5 km está el mirador de los pingüinos. @foteropatagonico.

Se viene la muestra fotográfica

Diego Lacunza, secretario de Cultura de Puerto Madryn, confirmó hoy en una reunión que el municipio se hará cargo de los gastos de la muestra fotográfica, el sonido y el ágape de la inauguración en la que el propio Luis y otros apasionados de la fotografía como él (Juan Carlos Lobos, Roberto Listró y Nany Pegoraro) exhibirán sus imágenes en fecha determinar, en principio entre junio y julio. «Ninguno de nosotros vive de esto, así que es una muy buena noticia», dijo Luis.