Fiesta de la Nieve en Caviahue-Copahue: cuánto cuesta ir desde el Alto Valle y qué promociones hay

Este fin de semana largo, disfrutá de música, gastronomía y aguas termales entre la nieve.

La temporada invernal 2025 consolida a Copahue como destino termal único, con inmersiones en aguas calientes entre la nieve, mientras Caviahue se alista para su novena Fiesta de la Nieve, combinando turismo, bienestar y diversión para toda la familia. Música, gastronomía de montaña, cerveza artesanal y DJ Set bajo las estrellas completan la experiencia, con entrada libre y cotillón incluido.

Muchos neuquinos y rionegrinos planean aprovechar la celebración para combinar la fiesta con un chapuzón en las termas de Copahue, conocidas por sus aguas sulfurosas calientes rodeadas de nieve.

Transporte y nafta: desde el Alto Valle

Viajar desde Neuquén Capital hasta Copahue implica recorrer 363 km, unas 4 horas y 50 minutos de viaje, consumiendo unos 36 litros de combustible, con un costo estimado de 42.000 pesos.

Desde Roca, la distancia es de 411 km, aproximadamente 5 horas y 27 minutos, con un consumo de 41 litros y un gasto aproximado de 49.000 pesos.

Termas de Copahue: descuentos para neuquinos

El presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, recordó que hace unas semanas se lanzó un descuento del 50% para los neuquinos en los baños termales. Los precios habituales van desde $50.000 por un baño individual hasta $120.000 por el circuito completo, ofreciendo una experiencia única de bienestar y relax entre la nieve.

Entre los chapuzones termales, la fiesta provincial y los paisajes nevados de Copahue-Caviahue se presenta como una escapada ideal para el fin de semana largo. Se recomienda reservar alojamiento, transporte y actividades con anticipación, y aprovechar los descuentos disponibles para residentes de Neuquén.