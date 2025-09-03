Fiesta Nacional de la Trucha: Junín de los Andes vuelve a celebrar a lo grande

La edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Trucha busca fortalecer el desarrollo turístico sostenible.

El río Chimehuín será, otra vez, el gran protagonista para los amantes de la pesca. Desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, Junín de los Andes abrirá sus puertas a pescadores, turistas y vecinos en una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Trucha, un evento que combina deporte, cultura y tradición en pleno corazón de la Patagonia.

Durante tres jornadas, la ciudad vivirá un programa intenso que incluirá torneos de pesca deportiva, talleres, charlas, ferias gastronómicas y espectáculos musicales. La grilla tendrá un cierre de lujo: la presentación de Los Tekis, junto a bandas regionales y locales.

La fiesta no es solo un atractivo turístico: es también una oportunidad para mostrar el valor de la pesca deportiva como motor económico regional. “La pesca con devolución no solo preserva nuestros ríos y lagos, también genera empleo y fortalece la identidad local”, destacan desde el Ministerio de Turismo del Neuquén, organizador del encuentro junto al Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina.

Junín de los Andes tiene historia en esto, fue la primera localidad de la región en animarse a una celebración de este tipo, allá por 1973. Desde entonces, sus aguas cristalinas, con truchas arcoíris, marrones y fontinalis, se convirtieron en referencia mundial para los fanáticos de la caña y el reel.

Este año, la edición 2025 busca además sumar a mujeres, jóvenes y niños al deporte, y reforzar la participación de instituciones y prestadores turísticos locales. Habrá actividades para toda la familia, ferias permanentes y un sorteo final de una camioneta 4×4 entre los participantes.

Las inscripciones para el torneo de pesca abrirán el 15 de agosto y se espera la llegada de concursantes de distintas provincias y visitantes de todo el país. Para seguir el cronograma completo, las redes oficiales de @junindelosandesturismo serán la mejor brújula.

CRONOGRAMA (sujeto a modificaciones)

Viernes

Salón del Bicentenario: 09:00hs Acreditación y acto protocolar de apertura

10:30hs Charla 1: En busca de las mejores truchas con Marcelo Morales

11:15hs Charla 2: Manejo de la pesca en Neuquén: Los inicios con Alejandro del Valle

12:40hs a 13:30hs Charla 3: Instituciones

Rio Chimehuín: Apertura de temporada

14:00hs Bajada Tradicional y corte de cinta

15:00hs Charla 4: Técnicas de lanzamiento con cañas de dos manos y single Hand Spey con Ruben Martín

16:30hs Charla 5: Técnicas de lanzamiento y correcciones aéreas con Álvaro Cortés

Centro Tradicionalista Huiliches:

20:00hs Gran espectáculo nocturno.

Sábado

7:00hs Torneo de pesca: Acreditación.

Sorteo de jurado en el Salón del Bicentenario y retiro de viando para concursantes.

Casa de las Culturas:

15:00hs Taller Atado de Moscas para infancias.

17:00hs Taller Atado de mosca para adultos.

Salón del Ejército Argentino:

19:00hs Cena de camaradería para concursantes y autoridades

Centro Tradicionalista Huiliches:

-(20:00hs) Gran cierre musical con bandas locales y regionales.

Domingo

Predio Salesianos:

9:00hs Charla: Matias Fernandez Carro

10:00hs a 14:00hs Torneo de Lanzamiento

Individual categoría única.

Cierre de Fiesta: Centro de la ciudad.

Entrega de premios de ganadores del Torneo de Pesca y de lanzamiento.

Sorteo de la rifa camioneta 4×4 más diez (10) premios.

Del 31/10 al 02/11, Exposición y venta de artículos e insumos de pesca, gastronomía y feria de productores locales.