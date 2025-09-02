Villa El Chocón: vuelve el curso gratuito de pesca con mosca con salida práctica en la Boca del Sapo

La pesca con mosca gana protagonismo como una propuesta turística sostenible que atrae cada vez más adeptos.

Villa El Chocón tiene algo más que paisajes fósiles y postales del lago. Desde hace tres años, también se convirtió en un punto de encuentro para los amantes de la pesca con mosca, una disciplina que combina paciencia, técnica y respeto por el ambiente. Tras el éxito de ediciones anteriores, la municipalidad junto con Fario Fishing Lodge lanzaron la tercera edición del curso gratuito de introducción a la pesca con mosca, no solo para curiosos y aficionados, sino también como orientación para quienes sueñan con convertirse en guías de pesca.

El entusiasmo que generó la propuesta en la comunidad local y regional motivó la continuidad del programa. Se trata de una herramienta estratégica que busca diversificar la oferta turística y posicionar a la pesca con mosca como un producto sostenible, capaz de atraer visitantes durante todo el año.

Qué incluye la capacitación

El curso está dirigido a mayores de 18 años, sin importar si tienen experiencia previa. La agenda de formación combina teoría y práctica:

Técnicas de lanzamiento y atado de moscas

Comportamiento y hábitat de la trucha

Uso y mantenimiento del equipamiento

Reglamentación y ética de pesca

Seguridad acuática y primeros auxilios

Gastronomía en contextos de campamento

Bahía Boca del Sapo. Allí se realizarán las prácticas del curso, en un entorno natural ideal para aprender y disfrutar.

Las clases se dictarán los sábados de septiembre, de 10 a 18, con un esquema que alterna teoría en el restaurante Fario y práctica en la Bahía Boca del Sapo, uno de los rincones más icónicos del embalse. Además, los inscriptos recibirán material digital para acompañar el aprendizaje.

Turismo y comunidad

“Esta capacitación nació como respuesta al creciente interés que la pesca despierta en la región”, señalaron desde la Dirección General de Turismo local. La propuesta busca, además, fortalecer la identidad del destino, mostrando que el Chocón es mucho más que dinosaurios: también es naturaleza viva, deporte y gastronomía al aire libre.

La actividad cuenta con cupos limitados y las inscripciones ya están abiertas. Para consultas y reservas de lugar se puede escribir al correo info@fariofishinglodge.com o a los WhatsApp 2994571961 y 2994204999.