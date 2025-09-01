Chapelco, Caviahue y Batea Mahuida cierran su temporada 2025 en Neuquén por falta de nieve

El Cerro Chapelco dio por finalizada la temporada 2025 antes de lo previsto, debido a la falta de nieve. Foto: gentileza Chapelco.

Los tres centros de esquí de la cordillera de Neuquén Chapelco, Caviahue y Batea Mahuida, dieron por finalizada la temporada invernal debido a las altas temperaturas y la ausencia de nevadas. Desde las administraciones agradecieron a los visitantes y ya comienzan a planificar el invierno 2026. Desde el gobierno aseguraron que la provincia logró mantener una temporada digna.

Neuquén: «una temporada digna»

A pesar de la escasez de nieve que marcó la temporada invernal 2025, Neuquén logró sostener un movimiento turístico significativo gracias a la diversificación de destinos, la conectividad aérea y un fuerte trabajo promocional.

Entre el 1ᵉʳ de julio y el 31 de agosto, se contabilizaron más de 600 mil pernoctes y la llegada de más de 200 mil turistas, lo que representó un gasto superior a los 150 mil millones de pesos en la provincia.

La oferta de alojamiento también se consolidó: 964 establecimientos habilitados (un 8 % más que en 2024) y 26.299 plazas disponibles (un incremento del 5 %). La conectividad aérea fue clave, con el aeropuerto de Chapelco movilizando 73.646 pasajeros, un 9 % más que el año anterior, lo que permitió sostener la afluencia turística en San Martín de los Andes y alrededores, incluso en un invierno con menos nieve de lo habitual.

Chapelco: la mirada puesta en el futuro

El Cerro Chapelco confirmó que la temporada invernal 2025 en San Martín de los Andes llega a su fin este martes 2 de septiembre, antes de lo previsto. La decisión se debió a las actuales condiciones de nieve y a la ausencia de pronósticos de nuevas nevadas significativas para las próximas semanas.

En un comunicado oficial, desde la empresa administradora del centro de esquí expresaron su gratitud hacia quienes visitaron el cerro durante el invierno: “Gracias por acompañarnos en este invierno. Los esperamos con grandes novedades en el invierno 2026”, señalaron.

De esta manera, uno de los destinos más emblemáticos de la nieve en la Patagonia se despide de una temporada marcada por la variabilidad climática, que limitó las posibilidades de extender las actividades hasta septiembre, como suele ocurrir en años de mayor acumulación.

Al mismo tiempo, la mirada ya está puesta en el futuro: Chapelco confirmó que trabaja en nuevas propuestas para visitantes y en la concreción de obras anunciadas, como la instalación de la telecabina POMA, que mejorará la conectividad interna del cerro y la experiencia de esquiadores y turistas.

Con este cierre, se suma a otros centros de esquí de la cordillera neuquina, como Caviahue y Batea Mahuida, que también se vieron afectados por la falta de nieve en la temporada 2025, una situación que dejó en evidencia los desafíos que enfrenta el turismo de invierno frente a la variabilidad climática.

Caviahue: ¡Nos vemos en el 2026!

El Centro de Esquí Caviahue también anunció el cierre anticipado de la temporada 2025, tras confirmar que las altas temperaturas y la falta de nevadas impidieron mantener en funcionamiento las pistas. “Lamentamos anunciar el cierre del Centro de Esquí, debido a las altas temperaturas y falta de nevadas que no nos permiten continuar con la actividad. Agradecemos a todos los que nos acompañaron durante la temporada. ¡Nos vemos en el 2026!”, expresaron en un comunicado.

Caviahue, uno de los destinos más visitados por turistas nacionales e internacionales para la práctica de deportes de invierno, atravesó este año una temporada marcada por la escasa acumulación de nieve y la irregularidad climática. Con el cierre confirmado, la empresa ya comenzó a planificar la próxima temporada, con la expectativa de recibir nuevamente a los visitantes en 2026.

Villa Pehuenia Moquehue: el cerro Batea Mahuida puso fin a su temporada 2025

El parque de nieve Batea Mahuida, uno de los destinos de nieve más emblemáticos de Villa Pehuenia-Moquehue, dio por finalizada la temporada invernal 2025. La decisión fue comunicada oficialmente por la comunidad mapuche Puel, que gestiona el centro, en un año que será recordado por la falta de nevadas en la cordillera neuquina.

Desde la administración confirmaron que los pases comprados en línea para la temporada baja y que no pudieron utilizarse a raíz de las condiciones climáticas, tendrán validez en 2026, garantizando así a los visitantes la posibilidad de disfrutar del parque en la próxima temporada.