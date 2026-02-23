Fiesta Nacional del Lúpulo: el balance de cuatro noches en las que El Bolsón celebró de pie

El predio colmado acompañó cada noche, desde los puestos cerveceros hasta el show de Emanero.

El cierre de la 48° edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, en El Bolsón, no fue solo una postal de multitud ni la noche consagratoria de Emanero frente a un predio desbordado. Fue también el grito que estalló cuando el bingo anunció que el premio, un terreno en el pueblo, quedaba en manos de una vecina; los artesanos en sus stands, la cerveza recién tirada, los sabores y los abrazos de quienes volvieron a encontrarse. Pero, sobre todo, fueron cuatro días en los que la comarca, después de dos años sin poder celebrar, tuvo la alegría que se debía.

El intendente Bruno Pogliano valoró la magnitud y el sentido de la celebración: “Pasamos cuatro noches a puro ritmo. Muchísimo trabajo de toda la organización, de muchos vecinos y vecinas que se acercaron voluntariamente, de quienes apostaron a los puestos y vinieron a trabajar. Esta fiesta, en el marco del centenario, representa nuestra identidad, a los pioneros y a los lupulares que visten de color a nuestra localidad, pero también significa trabajo y oportunidades para nuestra gente”.

El coordinador general de gobierno, Nicolás Distchenky, también destacó el acompañamiento del público. “Hermoso, la gente respondió en todas las noches: el viernes con Nonpalidece, el sábado con La Vela Puerca, que detonó el predio de gente, y ayer con Emanero, que se portó con una calidez increíble: bajó del escenario, tuvo interacción con la gente. También explotó en cantidad de público. El ambiente fue muy lindo, muy familiar, eso es lo importante”.

Además, resaltó el movimiento general que se vivió en la ciudad. Se montó la feria regional, emprendedores en la calle Onelli, en la plaza Pagano. Hubo movimiento en todos lados y la inyección económica fue importante. Desde el gabinete y el municipio transmitieron la intención de generar una fiesta con la sensación de volver a encontrarse.

«Nos merecíamos un encuentro así. Fue postergado por mucho sufrimiento: tuvimos la muerte de una persona en el incendio, muchas casas quemadas, después la falta de nieve en invierno. También estuvimos muy presentes con los incendios en Epuyén y Cholila, que son nuestros vecinos. Todo eso se resintió”.

Uno de los momentos más celebrados fue el gran bingo, cuyo premio mayor, un terreno con escritura en El Bolsón, quedó en manos de una joven de 20 años del pueblo, generando una ovación. También se vivió un instante profundamente emotivo cuando una trabajadora municipal propuso casamiento a su novia sobre el escenario y recibió un sí rotundo que desató el aplauso de todo el predio.

La emoción explotó cuando el bingo anunció que el terreno quedaba en manos de una joven vecina del pueblo.

“En el bingo hubo muchísima gente. Seguimos sosteniendo un bingo popular y el premio era muy tentador. Es lindo que haya quedado para una joven de 20 años del pueblo, y más en un lugar donde tener un terreno no es fácil, cuesta muchísimo. Todos los premios quedaron en la zona: la primera línea fue de 2 millones y medio, la segunda de 5 millones”, señaló Distchenky.

Movimiento turístico

La fiesta superó ampliamente las expectativas. Hubo mucho turismo de cercanía, de Río Negro y de la comarca. “Se notó el movimiento en todo el pueblo durante el Carnaval y la Fiesta Nacional del Lúpulo. Sostenemos que es la fiesta popular gratuita más grande de la provincia porque mueve toda la economía de la Comarca Andina. Y quedó demostrado que la vara quedó muy alta por el derrame que el turismo genera en toda la zona, no solamente en El Bolsón”, indicó Distchenky.

El escenario mayor reunió a miles de personas en cuatro noches que superaron las expectativas.

“Creo que esto termina siendo la frutilla del postre de una temporada que remontó a último momento y generó esa sensación de decir: estamos de pie, estamos firmes. Y la gente respondió a eso. Se vio mucha familia”. Durante todo el fin de semana trabajaron restaurantes, la gastronomía, kioscos y comercios en general.

“El turismo, esta fábrica sin humo que siempre mencionamos, quedó demostrado que derrama en toda la economía. Y en un marco nacional que no es el más favorable económicamente, el movimiento se notó y colmó nuestras expectativas”, dijo el coordinador de gobierno y agregó que en los últimos diez años, el intendente Bruno Pogliano elevadó la vara de la celebración. “Cada vez tenemos desafíos más grandes. La semana que viene ya empiezan las reuniones para pensar la próxima edición. Hay que superarse”, concluyó.