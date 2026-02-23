Del trekking al escenario: así fue el paso de Emanero por la Fiesta del Lúpulo en El Bolsón

Emanero no quiso ser un turista más, pero tampoco se escondió. Tras su exitosa presentación en General Roca, el referente del género urbano llegó a El Bolsón para el cierre de la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo.

Sin embargo, antes de subirse al escenario mayor, el músico aprovechó el sol de la cordillera para vivir la experiencia completa de un viajero en la Patagonia.

A través de sus redes sociales, el artista compartió su recorrida por la ciudad.

Al llegar, se lo vio caminando por la clásica Plaza Pagano, visitando la feria de artesanos y disfrutando de la gastronomía regional. Y no faltó el contacto con la naturaleza; Emanero realizó el sendero hacia el mirador Cabeza del Indio, desde donde compartió imágenes de la vista panorámica del valle.

El fin de semana también estuvo participando de la Fiesta de la Manzana en Roca y aprovechó para conocer el mágico Valle de la Luna Rojo. En sus redes, compartió estas postales:

Un cierre histórico y sin incidentes

La noche del domingo fue la más convocante de toda la edición. El predio estuvo colmado de vecinos y turistas que llegaron para corear hits como «Adicto» y «Bandido». Según informaron las autoridades, el operativo de seguridad fue un éxito y la jornada se desarrolló en un clima estrictamente familiar.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, celebró el impacto del evento: «Fueron cuatro noches de intenso trabajo colectivo que representan nuestra identidad y generan un movimiento económico vital para la ciudad», destacó tras el tradicional bingo final que coronó la fiesta.

El Lúpulo en números

La edición 48° se despide con un balance positivo para el sector turístico y productivo: