Fin de semana largo en Río Negro: desde Bariloche a Las Grutas, alta ocupación y mucho calor

Río Negro cierra el fin de semana largo con elevados niveles de ocupación turística en todas sus regiones, impulsado no solo por la variedad de atractivos sino también por las temperaturas extremas que atravesaron la región desde el viernes y que llevaron a miles de personas a buscar alivio en ríos, lagos y playas.

Fin de semana largo en Bariloche, EL Bolson, Las Grutas, Viedma, El Cóndor y Roca

Bariloche volvió a encabezar la demanda con un 85% de ocupación, consolidándose como el destino más elegido tanto por turistas nacionales como internacionales. El clima cálido acompañó las actividades al aire libre y potenció las salidas hacia los lagos Moreno, Gutiérrez y Nahuel Huapi, que se convirtieron en refugios naturales para mitigar el calor.

En la Comarca Andina, El Bolsón alcanzó un 75% de ocupación, con fuerte movimiento en los balnearios del río Quemquemtreu y los circuitos naturales que rodean la región. Las propuestas de montaña, senderismo y ferias artesanales también sostuvieron la afluencia.

Los lagos de la cordillera fueron uno de los principales refugios frente al calor extremo durante el fin de semana largo. Gentileza.



La costa atlántica fue otro de los grandes atractivos del fin de semana. Las Grutas llegó al 70% entre hotelería y departamentos, con sus playas como protagonistas ante las altas temperaturas. Viedma y El Cóndor registraron un 50%, con fuertes picos de asistencia durante la tarde en la costanera y en las bajadas más concurridas.

Las Grutas volvió a atraer a miles de visitantes, con playas colmadas desde temprano por las altas temperaturas. Foto archivo.

En el Alto Valle, General Roca alcanzó un 70% de ocupación hotelera, un movimiento sostenido tanto por turistas como por visitantes corporativos que participaron de congresos y encuentros. El acceso a ríos y zonas recreativas también fue clave ante las jornadas de calor.

En General Roca, los espacios recreativos junto al río fueron clave para mitigar el calor y acompañaron una ocupación que rondó el 70%.

Los niveles registrados confirman el interés creciente por los destinos rionegrinos y la diversidad de propuestas que ofrece la provincia: playas, lagos, naturaleza, gastronomía y servicios . En un contexto de temperaturas extremas, los paisajes acuáticos adquirieron especial protagonismo y se consolidaron como los principales escenarios recreativos del fin de semana largo.