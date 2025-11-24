Increíbles ballenas francas australes: así las siguen en tiempo real para estudiarlas en la Patagonia

La ballena franca austral es una de las especies más emblemáticas de la Patagonia y en el país, tiene la categoría de Monumento Natural Nacional para asegurar su conservación.

Todos los años, entre los meses de junio y noviembre, ellas llegan a las costas de Península Valdés en Chubut, para reproducirse y cuidar a sus crías antes de emprender largos viajes en busca de alimento.

En 2025, se registraron unos 2.100 individuos, un 40% más que el año pasado. Desde 2014, estas migraciones son estudiadas mediante transmisores satelitales de última generación por el proyecto colaborativo “Siguiendo Ballenas”.

Foto: gentileza Siguendo Ballenas.

En septiembre de este año los científicos, a bordo de una pequeña embarcación, colocaron transmisores satelitales de última generación a 30 ballenas francas australes en el Golfo Nuevo, Península Valdés. Así, lanzaron la décima temporada de trabajo del proyecto.

Para facilitar su identificación a cada ballena portadora de un dispositivo se le asignó el nombre de un elemento de la tabla periódica, como Neon, Einsteinium y Aluminium.

Los individuos monitoreados conforman un grupo representativo que incluye madres con cría e individuos solitarios. Cada animal es fotografiado y las imágenes cotejadas luego con las del catálogo de fotoidentificación que contiene más de 5.000 ballenas conocidas, en algunos casos desde 1971.

El seguimiento satelital permite analizar el comportamiento de las ballenas en las áreas de reproducción y cría, la velocidad y distancias de los desplazamientos diarios, las áreas clave para su alimentación y ciclo de vida en el Océano Atlántico Sudoccidental y en los mares subantárticos.

Foto: gentileza Siguendo Ballenas.

Desde este año, la información regional generada por el proyecto se integra a la iniciativa global Corredores Azules, que sintetiza datos de seguimiento satelital llevados a cabo por organizaciones de diferentes lugares del mundo para trazar un mapa de las rutas migratorias de las ballenas a escala global.

De la mano de la innovación tecnológica, se han registrado datos inéditos: como el recorrido de la ballena Atenea, que en 2023-2024 fue la primera en unir los océanos Atlántico y Pacífico, al dirigirse desde Península Valdés hacia la cuenca oceánica del Pacífico Sudoriental frente al extremo austral de Chile.

Más de diez años monitoreando ballenas

El proyecto fue iniciado en 2014 y logró sostenerse hasta la actualidad. En más de una década pudo conocer los recorridos de 145 ballenas con el fin de aportar nuevos datos para su conservación.

Foto: gentileza Siguendo Ballenas.

“Siguiendo Ballenas” es el resultado del trabajo entre varias instituciones de Argentina, Brasil, Dinamarca y Estados Unidos. Entre ellas se destacan: el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar-Cenpat-Conicet, el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (Cimas-Conicet), la Facultad de Ciencias Marinas (FaCiMar) de la Universidad Nacional del Comahue, la Fundación Patagonia Natural, el Instituto Aqualie, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Cooperative Institute for Climate, Ocean and Ecosystem Studies (CICOES) de la Universidad de Washington, Marine Ecology and Telemetry Research y National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos (NOAA), el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, la Universidad de California Davis – Wildlife Health Center- y WCS Argentina.

El trabajo de campo requiere de experimentados capitanes para un acercamiento cuidadoso a los animales, y en las últimas temporadas estuvo a cargo de Federico Arribere de la empresa «Hydrosport».

Desde 2023, el proyecto cuenta con el apoyo del desarrollador y fabricante de transmisores «Wildlife Computers». Es financiado principalmente por el Office of Naval Research y el NOAA, y por organizaciones colaboradoras de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El proyecto cuenta con el aval de la Comisión Ballenera Internacional a través del Plan de Manejo y Conservación de la Ballena Franca del Atlántico Sudoccidental, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, de las provincias de Chubut y Río Negro, y de la Prefectura Naval Argentina.

Foto: gentileza Siguendo Ballenas.

Se reciben aportes de información y fotos de integrantes de la Asociación de Guías Balleneros y la comunidad de Puerto Pirámides, Chubut, y de la Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos del Municipio de San Antonio Oeste, Río Negro.

Tecnología de avanzada para la conservación de ballenas

Según informan de WCS Argentina, los transmisores satelitales de larga duración permiten conocer la localización en el mar de cada ballena, con una frecuencia de varias posiciones al día. El análisis de estos datos permitió en la última década comprender mejor los patrones migratorios de esta especie que cubre miles de kilómetros anualmente.

Con el fin de incorporar tecnologías cada vez más eficientes, en cada temporada del proyecto se utilizan nuevos diseños que son miniaturizados y priorizan el bienestar animal. El desarrollo tecnológico también fue logrando una mayor duración de los dispositivos y, por lo tanto, una mejor escala de recorridos y de su información asociada.

La tecnología que se utiliza es la más segura para garantizar la salud y bienestar de los animales y, transcurrido un tiempo -que puede variar entre días y meses- los dispositivos se desprenden solos sin generarles daño.

Dónde ver el recorrido de las ballenas

Los recorridos de ballenas instrumentadas se pueden ver en el sitio web: www.siguiendoballenas.org.

Con información de WCS Argentina.