FIT 2026: Bariloche va por el verano con refugios, grandes eventos y una invitación a “volver diferente”

Piedra, madera y una cascada de chocolate que cada tanto concentra todas las miradas. El stand de Bariloche en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) busca parecerse a un refugio de montaña y, desde ese lugar, contar una ciudad que se prepara para el verano.

La propuesta tiene este año un concepto: “Volvé diferente”. La idea es sencilla: Bariloche puede ser un destino conocido, pero cada viaje permite descubrir una experiencia distinta.

“Entendemos que quien visita Bariloche lo disfruta y lo vive y, cuando vuelve a su lugar de origen, vuelve diferente, porque Bariloche se te mete en la piel”, explicó Natacha Vázquez, directora ejecutiva del EMPROTUR, durante la feria en La Rural.

La campaña apunta también a quienes alguna vez llegaron a la ciudad en un viaje de estudiantes, durante unas vacaciones familiares o para disfrutar de la nieve y todavía tienen pendiente conocer su otra cara. “Cada estación tiene su magia, cada estación te invita a recorrer lugares diferentes”, señaló Vázquez.

Un refugio en medio de la FIT

La identidad elegida para el stand tampoco es casual. Entre los grandes espacios de destinos nacionales e internacionales, Bariloche decidió volver a algunos de sus elementos más reconocibles. “La idea del stand es piedra y madera. Quisimos volver un poco a los orígenes y representar un refugio de montaña”, explicó Vázquez.

La elección pone en primer plano una actividad que viene ganando terreno: recorrer senderos y refugios, conectarse con la montaña y descubrir paisajes alejados de los circuitos urbanos tradicionales.

Durante las jornadas abiertas al público, el espacio sumó además uno de los clásicos de la ciudad: la cascada de chocolate. Hubo degustaciones y actividades mientras los visitantes consultaban por alojamientos, excursiones y alternativas para planificar sus próximas vacaciones.

La presentación coincide además con Bariloche Week, una campaña promocional vigente hasta el 30 de septiembre que ofrece beneficios para quienes anticipen su viaje. Según explicó Vázquez, incluye descuentos de hasta el 30% en hotelería y promociones en alquiler de vehículos, gastronomía, comercios y agencias de turismo, con beneficios que podrán utilizarse hasta fin de año.

El verano, la próxima gran apuesta

Bariloche llegó a la FIT con la temporada estival como prioridad. El secretario de Turismo y presidente del EMPROTUR, Eric Guzmán, recordó que, mucho antes de consolidarse como uno de los principales destinos de nieve del país, la ciudad nació turísticamente de la mano del verano.

Y esa temporada permite desplegar buena parte de la diversidad del destino: senderismo, refugios, lagos, excursiones náuticas, rafting, bicicleta, cabalgatas, running y actividades de aventura. “El turismo de refugios es el que más ha crecido”, destacó Guzmán.

Incluso Brasil, un mercado históricamente muy ligado al invierno barilochense, comenzó a mostrar interés por conocer la ciudad en los meses cálidos. Guzmán contó que durante las acciones promocionales del invierno en ese país surgió una pregunta: cuándo presentarían allí el verano.

“Es muy buena la alternativa de veranear en Bariloche porque tenés calorcito, buen sol y buen clima, pero además es respirable, amigable”, sostuvo. La ciudad prevé lanzar formalmente su temporada de verano durante los primeros días de noviembre.

Isla Huemul y nuevos recorridos

La búsqueda de nuevas experiencias también aparece entre los proyectos que Bariloche prepara para los visitantes. El intendente Walter Cortés adelantó en la FIT que uno de los próximos pasos será la reapertura turística de Isla Huemul. “Va a ser una cosa espectacular”, anticipó.

También mencionó un proyecto para generar un nuevo recorrido en la zona alta de Pioneros, sobre la cota 900 y hacia el sector ubicado detrás de Virgen de las Nieves. “El turismo es renovarse, buscar nuevas alternativas, cambiar. El mundo cambia y nosotros tenemos que acomodarnos a ese cambio e innovar”, señaló Cortés.

Para el intendente, eso implica sumar “nuevos eventos, posibilidades turísticas, nuevos trayectos” y trabajar al mismo tiempo sobre la accesibilidad del destino.

Eventos que también hacen viajar

La próxima gran cita será Bariloche a la Carta (BALC), uno de los eventos gastronómicos más importantes de la ciudad y una propuesta que combina cocina, productos regionales y turismo. La agenda permitirá sumar otro motivo para una escapada de primavera y mostrar una faceta que Bariloche viene fortaleciendo: la gastronomía como parte de la experiencia del destino. Después llegará el turno de los grandes eventos deportivos y, hacia fin de año, de Navidad en Bariloche.

El calendario de los próximos meses completa la apuesta por extender el movimiento turístico durante todo el año. Vázquez destacó especialmente la Ultra-Trail du Mont-Blanc, que volverá a Bariloche entre el 18 y el 22 de noviembre después de una primera edición que tuvo una fuerte convocatoria.

“El turismo deportivo ayuda un montón. Tracciona y es un motor de economía indudable”, sostuvo. La particularidad, explicó, es que el movimiento excede a los propios corredores. Los participantes suelen llegar con grupos de running, amigos, parejas o familiares que también consumen alojamiento, gastronomía y excursiones.

En marzo, en tanto, Bariloche volverá a recibir al Mundial de Motocross, otra competencia con proyección internacional y capacidad para mostrar los paisajes de la ciudad ante audiencias de distintos países.

Una oferta para cada visitante

Desde el sector privado destacan que esa diversidad permite hablarle a públicos muy diferentes. Néstor “Lato” Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, explicó que la ciudad trabaja desde hace años con una promoción segmentada: hay propuestas para quienes llegan a esquiar, para quienes buscan naturaleza, para estudiantes, familias y otros perfiles de viajeros.

A esa diversidad se suma el crecimiento de mercados regionales. Denoya destacó especialmente la llegada de visitantes chilenos y el interés creciente de brasileños por conocer Bariloche también fuera del invierno.

El lunes y martes, cuando la FIT deje atrás las jornadas destinadas al público general y se concentre en profesionales del sector, comenzará otra etapa para el destino. Prestadores, operadores y representantes de Bariloche mantendrán reuniones comerciales con agencias, empresas y compañías aéreas.

Para Vázquez, esa articulación es parte de la fortaleza con la que Bariloche sale a promocionarse. “Nosotros, desde el EMPROTUR, no lo podríamos hacer sin el acompañamiento del privado, que trabaja codo a codo para que Bariloche siga siendo el lugar que la gente elige”, afirmó.

Después de un fin de semana de pasillos colmados en La Rural, la apuesta continúa. Bariloche llegó a la FIT para mostrar el verano, pero también para instalar una invitación que resume la campaña: volver a un destino conocido y encontrar, otra vez, algo diferente.