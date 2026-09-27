Expo de Choele Choel: Hereford y Angus cerraron ventas totales por 453.000 dólares

El Gran Campeón Macho PP se retira de la pista, acaba de ser vendido en 10.700 dólares. Foto: Jorge Silva

La venta de reproductores Hereford y Angus finalizó con un volumen total de ventas que se ubicó en 453.000 dólares, de los cuales 293.000 dólares fueron de la primera raza mencionada, y el resto, unos 159.700 dólares correspondieron a Angus.

El mejor precio de venta de un reproductor fue para un ejemplar Angus Colorado, de cabaña Los Murmullos, de Garruchos SA que se vendió en 20 millones de pesos, unos 13.070 dólares al tipo de cambio oficial.

Ese valor fue similar al que logró un ejemplar en la expo de Conesa, donde también se negoció un toro Angus por 20 millones, de cabaña El Carancho, de Garciarena.

En Hereford, el mayor valor en Choele Choel fue para el Gran Campeón Macho de cabaña El Encuentro, de Emillio Donnari, que logró un precio de venta de 16,5 millones de pesos, unos 10.700 dólares.

Cabaña La Txapela, de Gabriel Jaca, con el Hereford que fue 2° premio individual macho PP dos años menor, que se vendió en 9.800 dólares.



En este caso la comparación estuvo por debajo del mejor precio de venta logrado en Conesa la semana pasada, donde el Hereford macho de cabaña San Marón se negoció por 25 millones de pesos, o 16.300 dólares.

Otros precios destacados en Choele Choel fueron para el mejor macho Hereford PR, que se vendió por 15 millones de pesos, unos 9.800 dólares.

También se destacó un ejemplar de cabaña La Txapela, Sucesión de Angel Jaca, que había sido premiado con el 2° premio individual macho PP. Su precio de venta: 15 millones de pesos o 9.800 dólares.

El resto de machos Hereford oscilaron entre los 7 millones de pesos (4.575 dólares) y los 10,5 millones de pesos (6.862 dólares).

En hembras Hereford, los mejores valores de venta fueron para la Gran Campeón Hembra PP y Reservada Gran Campeón Hembra PP, ambos ejemplares de La Txapela, por los que ofertaron 8 millones de pesos por cada uno (5.228 dólares cada uno).

Un trío de Angus negro se ofrece en la pista de Choele Choel, donde se vendió el 100% de lo ofrecido. Foto: Jorge Silva.



En Angus, además del valor más alto de venta mencionado se destacó los 12,8 millones de pesos (8.366 dólares) que fue para un Angus negro 1° premio campeón dos años menor, de Pedro Pulita.

También se destacó el lote 69, otro Angus negro que había sido 1° premio campeón dos años mayor, de cabaña La Cantera, de Juan Manuel Sosa, que se vendió por 12 millones de pesos (7.843 dólares).

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