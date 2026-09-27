Boca le remontó un partido increíble a Racing con un hat-trick de Valencia y está en las semifinales de la Copa Argentina

Boca ganó un partido de película y clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Racing ganaba 2-0 con un golazo olímpico de Gastón Lodico y otro tanto de Maravilla Martínez, pero Enner Valencia, que ingresó en el complemento, marcó tres goles de cabeza para que el Xeneize remonte el partido y avance de ronda. Ahora, se medirá con Banfield en busca de un lugar en la final.

El Xeneize avisó a los cuatro minutos. Facundo «Jagger» Herrera filtró un gran pase para Alan Velasco, que recibió sobre la izquierda y tiró un centro rasante para Miguel Merentiel. El uruguayo controló y se la dejó atrás a Milton Delgado, que remató desde el borde del área, pero la pelota rebotó en Mateo Martínez y se fue al córner.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena manejaba el trámite con tranquilidad, pero Gastón Lodico inventó un golazo a los 18 minutos. El exvolante de Instituto ejecutó un córner desde la izquierda y convirtió un gol olímpico, con complicidad de Leandro Brey, para que Racing se ponga 1-0 en su primera chance.

¡RACING SE PONE EN VENTAJA!



Gastón Lodico abrió el marcador con este golazo olímpico para poner 1-0 a la Academia a los 18' del primer tiempo pic.twitter.com/0fSV09bC2X — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

La Academia se hizo fuerte desde la pelota parada y a los 33 minutos tuvo otra ocasión por esa vía, aunque esta vez desde un tiro libre. Lodico envió un gran centro desde la izquierda y Gonzalo Escudero se estiró en el segundo palo para conectar con su pierna derecha, aunque la pelota se fue por encima del travesaño.

Cuatro minutos después, tras una buena jugada colectiva de Boca, Leonel Flores respondió con un buen remate a colocar con la zurda. Facundo Cambeses se estiró y logró mandarla al córner.

El marcador no se movió y Racing se fue en ventaja al descanso. El Xeneize buscó ser protagonista y fue el que más chances generó, pero le faltó precisión en los últimos metros y se fue abajo por una genialidad de Lodico y un error de Brey. La Academia buscó lastimar desde la pelota parada y con los envíos largos hacia sus delanteros, aprovechando las falencias defensivas de su rival.

Racing amplió la ventaja y Boca concretó una tremenda remontada

Racing golpeó nuevamente al comienzo del segundo tiempo. Santiago Ascacíbar falló un pase en ataque, la Academia recuperó la pelota y Maravilla Martínez tocó en largo para Tomás Conechny, que llegó hasta el área prácticamente sin oposición y sacudió desde el borde. Brey se estiró y la mandó al córner.

En ese tiro de esquina, Lodico tiró un centro abierto y, tras un rebote, la pelota le quedó a Mateo Martínez. El zaguero cabeceó hacia adentro y Maravilla Martínez conectó de volea para ampliar la ventaja a 2-0, nuevamente a partir de una pelota parada.

¡EL SEGUNDO FUE DE MARAVILLA!



Adrián Martínez puso el 2-0 para la Academia al comienzo del segundo tiempo pic.twitter.com/2qLuVlG5N0 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Boca reaccionó y encontró en Enner Valencia la figura inesperada de la noche. A los 27 minutos, Lautaro Blanco tiró un córner desde la izquierda y el ecuatoriano, que había ingresado en reemplazo de Ascacíbar, se desmarcó y conectó de cabeza para descontar.

¡DESCONTÓ EL XENEIZE!



Enner Valencia hizo de cabeza el primero de Boca en el partido a los 27' del segundo tiempo pic.twitter.com/GheJLlGxCk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Ocho minutos después, Villa apareció por la izquierda y tiró un buen centro para que Valencia, otra vez de cabeza, marque el 2-2. Todo Racing reclamó una falta previa del delantero sobre Marcos Rojo, pero Andrés Gariano no sancionó la infracción y el VAR no lo convocó.

¡DOBLETE DEL ECUATORIANO!



Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Cuando parecía que el partido se encaminaba a la tanda de penales, Boca tuvo la última palabra. Carlos Palacios tiró un excelente centro desde la derecha y Valencia, en una noche soñada, cabeceó con pique para marcar el 3-2 en el quinto minuto de descuento. El ecuatoriano completó su hat-trick, consumó una remontada increíble y metió al Xeneize en las semifinales de la Copa Argentina.

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

De esta manera, el Xeneize consiguió un triunfazo y se mantiene vivo en todos los frentes. El partido ante el Taladro se disputaría el miércoles 7 de octubre, con estadio a confirmar.