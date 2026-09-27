Intento de homicidio en Allen: seguirá detenido por la balacera a la espera de las pericias de los celulares

La Justicia de Río Negro dispuso prorrogar la prisión preventiva para Héctor Iván Samuel, acusado por el brutal ataque armado ocurrido a fines de julio en Allen. En una audiencia realizada en Roca, la jueza de Garantías Claudia Lemunao extendió la medida por dos meses, hasta el 27 de noviembre, en la causa por tentativa de homicidio agravado.

La decisión respondió al pedido de la fiscal Celeste Benatti, quien sostuvo los riesgos de entorpecimiento y fuga. La fiscalía remarcó la necesidad de proteger a testigos clave —como una conductora de Uber amenazada— y asegurar pruebas pendientes, entre ellas el cotejo balístico y los peritajes a los teléfonos secuestrados.

Ataque premeditado y el presunto conflicto narco

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de julio de 2026, cuando cuatro personas se reunieron en una gomería local asociada a la venta de estupefacientes. Allí se proveyeron de armas y coordinaron irrumpir en un domicilio. Dos llegaron en auto de alquiler y los demás en moto. Al ingresar, efectuaron al menos ocho disparos contra el propietario de la vivienda, provocándole heridas graves, mientras que otro ocupante sufrió lesiones leves.

El ataque cesó cuando un presente inhabilitó el arma del agresor durante un forcejeo, provocando la huida de la banda. Según la investigación, el trasfondo del ataque estuvo motivado por disputas territoriales vinculadas al narcotráfico.

Debate procesal y la demora pericial

La fiscalía argumentó que el acusado no posee arraigo, señalando que su madre había solicitado una exclusión del hogar por conflictos familiares. Además, la fiscal pretendía unificar plazos con el segundo imputado, Maximiliano Andrés Calful, cuya preventiva vence el 26 de diciembre.

El defensor público Gustavo Viecens rechazó la prórroga y solicitó un máximo de 30 días. Sostuvo que su defendido no registra enemistad con las víctimas y cuestionó los retrasos en las pericias. «Las pruebas esenciales que encargó la fiscalía van a llevar mucho tiempo, pero eso no justifica que mi defendido siga privado de su libertad», expresó Viecens.

Resolución judicial y pericias telefónicas

La jueza Lemunao justificó la prisión preventiva por la gravedad del hecho y el resguardo de la prueba, completando cuatro meses de detención acumulada para Samuel. Sin embargo, instó a la fiscalía a gestionar el adelanto de los turnos en la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel), fijados para febrero de 2027.

«Las demoras que pueda llegar a tener el Estado no pueden ser achacables a los imputados», advirtió la jueza al fijar el vencimiento para el 27 de noviembre, garantizando avanzar hacia el control de acusación antes de fin de año.