En fotos | Así quedó el Parque Nahuel Huapi tras las intensas lluvias: hasta cuándo sigue la alerta meteorológica

Las intensas lluvias afectaron gran parte de la cordillera de Neuquén y Río Negro esta semana. Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que las precipitaciones afectaron el acceso a los principales sectores turísticos y hasta obligó a la asistencia de pobladores y extranjeros.

Producto de la gran cantidad de agua que cayó, se registró un importante aumento del caudal del río Manso, que afectó estructuras y cerró determinados circuitos.

Lo que dejó la lluvia: así quedó el parque Nahuel Huapi

Las autoridades informaron que producto de la crecida del río, el circuito a Cerro Tronador permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

En este sentido, precisaron que el agua socavó los apoyos del puente sobre el río Manso en Pampa Linda, por lo que el sector quedó intransitable tras su caída. «Guardaparques monitorean permanentemente la situación», indicaron y añadieron que un turista debió ser asistido para lograr retirarse del lugar.

Por su parte, reportaron que otras 15 personas permanecen en el lugar -entre pobladores, trabajadores y guardaparque- en buen estado de salud. «Personal de Parques Nacionales y Gendarmería Nacional brindan asistencia ante el ingreso de agua en algunos sectores de los edificios», acotaron.

Asimismo, otra de las complicaciones que dejó el temporal fue el acceso al sector del Ventisquero Negro, el cual no pudo ser relevado debido a las condiciones actuales.

Por su parte, el circuito para la Cascada Los Alerces quedó condicionada al avance de la alerta meteorológica y alertaron por el crecimiento del lago Mascardi en el sector de Playa Negra, sobre la Ruta 81. «Si el camino se interrumpe, no será posible acceder al circuito», destacaron.

Por último, desde el parque nacional solicitaron a toda la comunidad «respetar las indicaciones y no intentar circular hacia los sectores afectados».

Foto: Gentileza Parque Nacional Nahuel Huapi.

Cómo sigue la alerta por lluvia

Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla por lluvia continuará afectando el sector cordillerano de Río Negro este domingo 27. Mientras tanto, la advertencia ya queda sin efecto tanto para este lunes como para este martes.

Para la noche, las zonas afectadas por precipitaciones de variada intensidad con un acumulado estimado de hasta 25 mm aproximados son:

Bariloche .

. Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

San Antonio.

Valcheta.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este domingo 27 de septiembre.



