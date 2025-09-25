Flybondi se expande: más aviones, rutas y vuelos para la temporada de verano

Flybondi invertirá 90 millones de dólares para reforzar su operación en la temporada de verano 2025-2026.. Foto: gentileza.

Flybondi anunció un ambicioso plan de expansión que marcará la temporada alta 2025-2026. La compañía sumará diez aeronaves nuevas, abrirá cuatro rutas adicionales y proyecta operar más de 15.000 vuelos entre diciembre y marzo, lo que representa un 40 % más que el verano anterior. Con esta apuesta, la low cost espera transportar 2,8 millones de pasajeros, un récord para la firma que desde 2018 ya movió a más de 16 millones de viajeros.

El CEO de la aerolínea, Mauricio Sana, destacó que la inversión de 90 millones de dólares permitirá no solo aumentar la oferta sino también generar empleo y dinamizar el turismo en todo el país. “Apuntamos a que más de dos millones y medio de personas vuelen con nosotros, potenciando destinos nacionales e internacionales y consolidando a Flybondi como un actor clave en la industria”, aseguró.

La novedad más esperada será la apertura de tres rutas nacionales (Puerto Iguazú, El Calafate y Ushuaia) y una internacional hacia Asunción, todas con base en Córdoba, que se afianza como un hub estratégico para la compañía. Además, se incrementarán frecuencias hacia Brasil, con vuelos desde Rosario y Salta, y se retomará la conexión Buenos Aires–Ushuaia, clave para la temporada de cruceros rumbo a la Antártida.

La aerolínea sumará diez aviones, cuatro rutas y un 40 % más de vuelos, con el objetivo de transportar 2,8 millones de pasajeros.

Flybondi en números:

Tiene una flota de 15 aviones: catorce Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase con contrato dry lease y un avión Airbus A320 bajo modalidad ACMI con 180 asientos

catorce Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase con contrato dry lease y un avión Airbus A320 bajo modalidad ACMI con 180 asientos Vuela a 17 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia.

Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia. Conecta a tres países de la región, Paraguay a través de sus rutas Buenos Aires – Encarnación, Buenos Aires-Asunción y Córdoba-Asunción, Perú, a través con su ruta Puerto Iguazú-Lima y a 5 destinos internacionales en Brasil a través de 7 rutas: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió. Y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis.

Durante el próximo verano, quienes elijan viajar con la low cost podrán llegar a clásicos como Bariloche, Mendoza, Iguazú o Salta, además de disfrutar nuevas opciones pensadas para ampliar la red de conectividad. “Cada nueva ruta significa más turismo, más trabajo y más oportunidades para las provincias”, afirmó Sana.