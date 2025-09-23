Nuevas rutas aéreas internacionales: una aerolínea recibió luz verde para volar entre Argentina, Perú y Chile

El Gobierno autorizó formalmente a la empresa LAN Perú S.A Sucursal Argentina a operar vuelos internacionales de pasajeros y carga entre tres capitales latinoamericanas. La medida se confirmó este martes con la publicación del Boletín Oficial.

En la Resolución explican que la aerolínea había solicitado la autorización para la ruta Lima (Perú) – Buenos Aires (Argentina) – Santiago (Chile) y su regreso, hacía ya un tiempo pero la operación fue aprobada tras verificar que la empresa cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.

Se destaca que el permiso se otorga de acuerdo con los convenios bilaterales de servicios aéreos y un Memorándum de Entendimiento vigentes entre Argentina y Perú. Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió una opinión favorable sobre la solicitud.

Vuelos entre Argentina, Chile y Brasil: nuevas rutas de conexión aérea

A principios de mes la empresa chilena LATAM Airlines Group S.A fue autorizada a operar vuelos regulares de pasajeros y carga. La ruta aprobada conecta Santiago de Chile con Guarulhos, en Brasil, y Ezeiza, en la Argentina, y podrá ejecutarse en ambos sentidos.

De acuerdo con lo establecido, LATAM Airlines podrá ofrecer vuelos combinados de pasajeros y cargas, lo que incrementa la disponibilidad de frecuencias en un corredor clave de Sudamérica. La autorización garantiza además el cumplimiento de los compromisos bilaterales en materia de transporte aéreo.

Este esquema no solo fortalece los lazos entre Argentina y Chile, sino que también incorpora a Brasil como punto estratégico de conexión en la ruta. De esta manera, se consolida una red que permite a los usuarios acceder a más opciones de viaje y carga en el Cono Sur.