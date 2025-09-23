Viajes más baratos con Banco Nación: hasta cuándo hay 25 % de descuento y cuotas sin interés

Disfrutá de tus vacaciones sin gastar de más, pero apurate, la oferta se termina pronto.

Quedan pocos días para sumarse al plan «Turismo BNA», los clientes del Banco Nación pueden acceder hasta el 30 de septiembre a un 25 % de descuento y hasta 12 cuotas fijas sin interés en pasajes, alojamientos y alquiler de autos en todo el país.

La iniciativa, que busca fomentar el turismo interno y brindar facilidades de pago, incluye reservas en hoteles, hosterías, cabañas, pasajes de cabotaje con Aerolíneas Argentinas, tickets en Despegar, transporte terrestre y alquiler de vehículos.

Los beneficios aplican para pagos con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación, o mediante la app BNA+.

Además, quienes usen MODO BNA+ pueden acceder a 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles y alquiler de autos seleccionados, facilitando que las familias organicen sus vacaciones con libertad y ahorro.

Última oportunidad de viajar barato con Banco Nación: hasta cuándo se aplica la oferta

Desde la entidad recuerdan que la promoción finaliza el 30 de septiembre, por lo que recomiendan planificar las reservas con anticipación y consultar disponibilidad en los comercios adheridos. «Es una oportunidad para aprovechar septiembre y dejar ya contratadas las vacaciones de verano con un ahorro considerable», señalaron.

Para los viajeros, se trata de un incentivo concreto para explorar nuevos destinos sin comprometer el presupuesto, combinando precios accesibles y cuotas sin interés que hacen de este mes un momento ideal para organizar escapadas o vacaciones dentro del país.