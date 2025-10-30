SUSCRIBITE
Viajes y Turismo

Fuerte crecimiento del tráfico aéreo: aerolíneas latinoamericanas aumentaron 5,3% en septiembre

La demanda de vuelos en Latinoamérica creció un 5,3% interanual en septiembre, informó la IATA. A nivel global, el alza fue del 3,6%, con fuerte impulso internacional.

Una aerolínea recibió luz verde para volar entre Argentina, Perú y Chile. Foto Shutterstock.

Durante el período, la capacidad de asientos ofrecidos por las compañías de la región creció un 6,8% interanual. El factor de ocupación se ubicó en el 83,3%, lo que representó un descenso de 1,2 puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2024, según los datos de la IATA.

A nivel global, la demanda total de pasajeros, medida en pasajeros-kilómetro de pago (PKP), se incrementó un 3,6% con respecto a septiembre de 2024. La capacidad total, evaluada en asientos-kilómetro disponibles (ASK), creció un 3,7% interanual, dejando el factor de ocupación en un 83,4%, una ligera baja de 0,1 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2024.

Willie Walsh, Director General de la IATA, destacó que «la sólida demanda internacional impulsó el 90% del crecimiento general del 3,6% registrado en septiembre». Añadió que, si bien la expansión de la capacidad superó ligeramente el crecimiento de la demanda (3,7%), los factores de ocupación se mantuvieron «muy altos, en el 83,4%».

Según Walsh, las aerolíneas se preparan para un crecimiento sostenido durante la temporada navideña, a pesar de las limitaciones en la cadena de suministro.

Fuerte crecimiento del tráfico aéreo: desempeño regional e internacional

El segmento internacional global mostró un aumento del 5,1% en la demanda con respecto a septiembre de 2024, con un incremento del 5,2% en la capacidad. El factor de ocupación internacional se situó en 83,6%. Todas las regiones registraron crecimiento en este indicador, con una mejora significativa en el factor de ocupación para las aerolíneas de Asia-Pacífico, cuya demanda subió un 7,4%.

En el caso de las compañías europeas, la demanda creció un 4,0%, mientras que las norteamericanas tuvieron un incremento del 2,5%. El informe de la IATA señaló que el corredor entre Norteamérica y Sudamérica mostró una recuperación, con un crecimiento del 1,1%, tras una caída en agosto. Las aerolíneas de Oriente Medio y África también registraron aumentos en la demanda del 6,3% y 5,3% respectivamente.

En cuanto a los mercados de pasajeros nacionales, la demanda global se elevó un 0,9% con respecto a septiembre de 2024, con un factor de ocupación del 83,0%. Brasil continúa liderando el sector con una expansión de dos dígitos. Por el contrario, el tráfico aéreo nacional en Estados Unidos experimentó un descenso acelerado del 1,7%, presentando el factor de ocupación más bajo entre los principales mercados domésticos.


