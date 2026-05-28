Glaciar Perito Moreno: cuánto cuesta caminar sobre el hielo y cómo es la experiencia más buscada de la Patagonia

La excursión más buscada de El Calafate: cuánto cuesta caminar sobre el glaciar Perito Moreno. Fotos: Hielo y Aventura.

Hay experiencias que transforman por completo la manera de mirar un paisaje. En el glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, una de ellas consiste en dejar atrás las pasarelas y animarse a caminar sobre el hielo milenario de una de las maravillas naturales más impactantes de la Argentina.

La inmensidad blanca, las grietas profundas teñidas de azul, los sonidos internos del glaciar y la sensación de avanzar sobre una superficie viva convierten al minitrekking en una de las excursiones más buscadas de toda la Patagonia. Cada temporada, miles de viajeros llegan a El Calafate con la misma idea: no solo observar el glaciar, sino también sentirlo bajo los pies.

La actividad se realiza dentro del Parque Nacional Los Glaciares y comienza con una navegación desde Puerto Bajo de las Sombras, atravesando el Brazo Rico del Lago Argentino. Durante el cruce, el Perito Moreno empieza a desplegar toda su escala: paredes de hielo gigantes, témpanos flotando y desprendimientos que retumban como explosiones en medio del silencio patagónico.

Una vez en la otra orilla, los visitantes realizan una caminata guiada por sectores del bosque andino patagónico y la costa del lago, donde reciben explicaciones sobre el funcionamiento de los glaciares, el entorno natural y la importancia ambiental de esta masa de hielo que cambia constantemente.

Después llega el momento más esperado del recorrido: colocarse los crampones y subir al glaciar.

La caminata sobre el hielo dura aproximadamente una hora y atraviesa un circuito relativamente accesible, aunque físicamente exigente en algunos tramos. Durante el trayecto aparecen grietas, pequeños arroyos de deshielo, lagunas azules intensas y formaciones de hielo moldeadas por el viento y las temperaturas extremas.

El Glaciar Perito Moreno es una de las experiencias más impactantes de la Patagonia y se encuentra a 80 kilómetros de El Calafate, en Santa Cruz.



Cada salida es distinta porque el glaciar se mueve permanentemente. El paisaje cambia, las grietas se transforman y las tonalidades del hielo varían según la luz, la época del año y el clima.

Además del minitrekking clásico, existe una versión más extensa y exigente destinada a quienes buscan una experiencia más intensa, con recorridos más largos sobre hielo y sectores de mayor dificultad física.

Cuánto cuesta hacer el minitrekking este invierno

Actualmente, el valor de la excursión para residentes argentinos es de $320.000 por persona sin traslado incluido.

Quienes deseen sumar el transporte desde El Calafate hasta el puerto de embarque deben agregar otros $64.000. Ese servicio incluye traslado ida y vuelta, acompañamiento de guías y tiempo libre para recorrer las pasarelas panorámicas del Parque Nacional Los Glaciares.

De esta manera, el costo total de la experiencia completa alcanza hoy los $384.000 por persona.

En este sentido, la prestadora que hace 30′ años ofrece este paseo, Hielo y Aventura, lanzó la promoción “Este invierno, juguemos de local”, una propuesta inspirada en el espíritu mundialista para descubrir el Glaciar Perito Moreno durante la temporada invernal.

La campaña ofrece un 20% de descuento en la excursión de Minitrekking para reservas realizadas a través de la web oficial hasta el 16 de julio inclusive. La iniciativa busca seguir impulsando el turismo en El Calafate durante el invierno y promover una manera diferente de vivir la experiencia del glaciar.

A esos valores todavía hay que sumar la entrada al Parque Nacional Los Glaciares, que actualmente cuesta $15.000 para residentes argentinos y que aumentará a $25.000 a partir de junio.

Qué hay que tener en cuenta antes de contratar la excursión

Aunque no se necesita experiencia previa en montaña ni conocimientos técnicos, el minitrekking requiere una condición física moderada. La caminata incluye desniveles, superficies resbaladizas y terrenos irregulares.

Viajar desde Neuquén hasta El Calafate implica recorrer casi 2.000 kilómetros por la Ruta 40 o elegir la opción aérea para llegar más rápido al corazón de los glaciares.

Por cuestiones de seguridad, la excursión tiene límites estrictos de edad: solamente pueden realizarla personas de entre 8 y 65 años.

Tampoco está habilitada para embarazadas ni para personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o problemas físicos que puedan dificultar la marcha sobre hielo.

La actividad puede hacerse durante las cuatro estaciones del año, incluso en pleno invierno patagónico. En los meses más fríos, las temperaturas suelen descender varios grados bajo cero y el viento intensifica la sensación térmica, por lo que resulta fundamental usar ropa impermeable, abrigo térmico, guantes, gorro y botas de trekking.

También es importante tener en cuenta el estado de las rutas. Durante el invierno, el camino hacia el parque puede presentar hielo o escarcha, por lo que quienes viajen en vehículo particular deben circular con cadenas homologadas.

Mucho más que una excursión

El Perito Moreno ofrece distintas formas de ser descubierto: las clásicas pasarelas panorámicas, las navegaciones frente a sus paredes de hielo y las excursiones lacustres que recorren otros glaciares del Parque Nacional Los Glaciares. Pero caminar sobre el hielo sigue ocupando un lugar aparte.

Porque el minitrekking no es solamente una actividad turística. Es la posibilidad de ingresar, aunque sea por unas horas, a un paisaje que parece fuera del tiempo. Escuchar el glaciar crujir desde adentro, sentir cómo respira el hielo y entender la escala real de la Patagonia desde un lugar imposible de olvidar.

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Cómo llegar al Glaciar Perito Moreno desde Neuquén

Llegar al Glaciar Perito Moreno desde Neuquén implica atravesar buena parte de la Patagonia argentina. Por ruta, el recorrido total ronda los 1.940 kilómetros, principalmente por la emblemática Ruta Nacional 40, una de las más famosas del país por sus paisajes de estepa, montañas y lagos.

La forma más rápida y elegida por los viajeros es el avión. Desde el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén se puede volar hacia el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola, en El Calafate, pero con escalas en Buenos Aires o Bariloche. Una vez allí, hay excursiones, transfers y colectivos que conectan diariamente con el glaciar.

También existe la posibilidad de hacer el viaje por tierra, ya sea en auto particular o en micro. El trayecto demanda cerca de 25 horas de manejo continuo y atraviesa gran parte de la Patagonia profunda. Desde Neuquén se toma la Ruta Nacional 237 hasta empalmar con la Ruta 40, avanzando hacia el sur entre pequeños pueblos, mesetas y paisajes abiertos.