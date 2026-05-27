Cerro Chapelco lanzó la venta de pases y acelera su modernización tecnológica

El centro de esquí Cerro Chapelco anunció el lanzamiento de la venta de pases Flexi para la temporada invernal 2026, en un contexto marcado por una fuerte inversión en infraestructura y servicios.

Así será el renovado invierno en Cerro Chapelco

La preventa comenzó con una tarifa inicial de $160.000 para el pase diario y contempla el uso flexible durante toda la temporada, tanto en jornadas consecutivas como alternadas. La comercialización se realiza a través de la tienda oficial de Chapelco.

La principal novedad para este invierno será la incorporación de una nueva telecabina con capacidad para 10 personas, que conectará la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos. Según informó la empresa, el sistema podrá trasladar hasta 3.000 pasajeros por hora, una mejora que apunta a reducir tiempos de espera y optimizar la circulación en la montaña durante los períodos de mayor demanda.

Las obras también incluyeron la ampliación y pavimentación total del estacionamiento, cuya capacidad prácticamente se duplicó respecto de temporadas anteriores. La iniciativa respondió a uno de los reclamos históricos de los visitantes y forma parte del proceso de modernización que el complejo comenzó en 2025.

Entre los nuevos servicios se destaca la llegada de los “Smart Lockers”, un sistema de guardado inteligente que permitirá a los esquiadores reservar espacios para sus equipos de manera online y acceder mediante la misma tarjeta del pase. El servicio funcionará en un edificio especialmente diseñado dentro del predio y se presenta como una de las innovaciones tecnológicas de la temporada.

La renovación también alcanzará al rental de equipos, que incorporará más de 2.000 artículos nuevos, y al área gastronómica, donde el restaurante “La Base” estrenará diseño y propuesta culinaria. Además, se sumarán nuevos espacios comerciales, cafeterías y servicios en la cota 1600, incluyendo oficinas para la escuela de esquí, lockers inteligentes y puntos de fotografía.

En paralelo, Chapelco avanzó con trabajos en pistas y sistemas de nieve artificial. Este invierno comenzarán a operar nuevos cañones de nieve entre la cota 1400 y la base, con el objetivo de mejorar las condiciones de esquiabilidad incluso en períodos de menor acumulación natural.

Con estas incorporaciones, el complejo de San Martín de los Andes busca posicionarse entre los centros de esquí más modernos de la región y reforzar el atractivo turístico de la temporada invernal en la Patagonia argentina.