Gran Fondo Siete Lagos 2026: fechas, distancias y modalidades de la carrera en la Patagonia

Del 20 al 22 de noviembre, la Ruta de los Siete Lagos será protagonista de un encuentro que combina deporte, emoción, turismo y paisajes.

El Gran Fondo Siete Lagos volverá en noviembre de 2026 con una propuesta que combina ciclismo, desafío deportivo y paisajes de la cordillera neuquina. La competencia tendrá como escenario la emblemática Ruta de los Siete Lagos y convocará a ciclistas que buscarán superarse en uno de los recorridos más representativos de la Patagonia. La experiencia también incluirá actividades recreativas y propuestas para compartir en familia.

La edición 2026 se desarrollará durante tres jornadas, con actividades vinculadas al ciclismo y una competencia que tendrá como protagonistas a San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Para muchos participantes, completar el recorrido representa mucho más que alcanzar una meta: es el resultado de meses de entrenamiento, esfuerzo y preparación.

Gran Fondo Siete Lagos: fechas y distancias

El sábado 21 de noviembre se realizará la contrarreloj individual, sobre un circuito de 6 kilómetros. Al día siguiente, el domingo 22, tendrá lugar la prueba principal de 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

La competencia contempla distintas modalidades para ampliar la participación. Habrá categorías de bicicletas de ruta, mountain bike (MTB), bicicletas eléctricas (E-Bike) y bicicletas adaptadas. Además, los chicos y chicas de entre 4 y 12 años podrán participar del Gran Fondo Kids, una actividad recreativa pensada para acercarlos al ciclismo.

Cada participante llegará con sus propios objetivos: mejorar una marca personal, completar por primera vez una distancia exigente o disfrutar del recorrido. Detrás de cada largada habrá horas de entrenamiento y el desafío de superar los propios límites en un entorno natural privilegiado.

Una carrera entre lagos, bosques y montañas

El Gran Fondo Siete Lagos ofrece una forma diferente de descubrir la cordillera neuquina. Los lagos, los bosques y las montañas acompañan a los ciclistas durante el recorrido y convierten al paisaje en una parte central de la experiencia deportiva.

La propuesta también trasciende la competencia. Familias, acompañantes y equipos llegan a las localidades anfitrionas para alentar a los participantes y compartir la pasión por el ciclismo. El movimiento genera actividad en la región y abre oportunidades para disfrutar de la gastronomía, los servicios turísticos y los atractivos de San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Sustentabilidad y cuidado del entorno

El cuidado ambiental también forma parte de los desafíos del Gran Fondo Siete Lagos. La propuesta contempla iniciativas orientadas a reducir los residuos y la huella de carbono, además de promover el cuidado de los ambientes naturales que hacen posible la experiencia.

En noviembre, cada ciclista llegará con una meta personal, pero todos compartirán la oportunidad de recorrer uno de los paisajes más emblemáticos de Neuquén. La competencia reunirá deporte, naturaleza y turismo en una experiencia que busca trascender los kilómetros recorridos y los tiempos registrados en la llegada.

Inscripciones

Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial del evento: https://www.granfondosietelagos.com/inscripciones2026/

Por información, recorridos y cronograma, ingresar a https://granfondosietelagos.com/