La Copa Cerro Lindo devuelve el descenso en bici a un circuito mítico de Bariloche

El mítico circuito “La Piedra” volverá a ser sede del descenso en Mountain Bike después de más de 20 años.

La montaña vuelve a ser escenario. Después de más de dos décadas sin competencias oficiales, Bariloche se prepara para recibir la Copa Cerro Lindo de descenso en Mountain Bike, el próximo 7 de septiembre. El mítico circuito La Piedra, enclavado en el Cerro Otto, volverá a reunir a los mejores riders de Argentina y países vecinos.

Durante los años 90 y los primeros 2000, ese trazado natural, técnico y desafiante fue la gran meca del descenso nacional. Hoy, con su regreso, no solo se revive la historia de un deporte, también se celebra un hito para la comunidad MTB patagónica, con su trazado natural, técnico y desafiante, rodeado de paisajes patagónicos únicos.

Y la propuesta de Cerro Lindo va mucho más allá de la competencia. Con una extensión de 17,6 hectáreas y a solo cinco minutos del centro de la ciudad, el parque se consolida como un espacio recreativo y deportivo para todas las edades y niveles. Senderos señalizados, áreas de descanso, miradores y accesos cómodos lo convierten en un lugar ideal para que tanto residentes como turistas se acerquen a la montaña de manera segura y sustentable.

Los recorridos fueron diseñados respetando la vegetación autóctona, con un manejo del drenaje que evita la erosión y con señalética clara para mantener la seguridad de quienes se animan a recorrerlos. El resultado es un parque inclusivo, pensado tanto para niños y familias como para deportistas experimentados que buscan entrenar en un entorno natural.

Como participar de la Copa Cerro Lindo

Lugar: Parque Recreativo y Deportico Cerro Lindo



Disciplina: Descenso (DH).

Fecha: Domingo 7 de septiembre 2025.

Entrenamientos: Sábado 6 de septiembre.

Clasificaciones y finales: Domingo 7.

Cupo máximo: 120 atletas.

Toda la información referente a la carrera la podes encontrar en link BIO (https://parquecerrolindo.com.ar/copa-cerro-lindo/)

¿Cómo llegar?

El parque cuenta con acceso sobre la avenida Los Pioneros, con dos caminos que llevan a la entrada: