«La calidad de la nieve es realmente increíble», el Cerro Caviahue cubierto de blanco, está en marcha

Familias en la nieve: Caviahue ofrece espacios y programas para todas las edades, desde guardería infantil hasta Club Junior.

La nevada llegó justo a tiempo y volvió a pintar de blanco la montaña. El Cerro Caviahue Ski Resort reabrió oficialmente su centro de esquí y lo hizo con las mejores condiciones: nieve fresca, medios de elevación en marcha y un paisaje de postal. La temporada que parecía dormida todavía promete. Septiembre puede ser un gran mes para disfrutar la cordillera neuquina en familia, entre araucarias nevadas y el inconfundible aire de la Patagonia.

“En este momento seguimos revisando las pistas. Pudimos armar un circuito con muy buena nieve. Estamos terminando porque pensábamos reabrir mañana, pero lo hicimos hoy. Hay mucha gente esquiando en este momento, lo que nos pone muy contentos. Sorprendentemente, recibimos muchísimas llamadas para reservar: está claro que la gente tenía muchas ganas de volver a esquiar, y creo que acá en Caviahue lo van a poder hacer», dijo Carlos Arana, gerente general de Caviahue Ski Resort.

El gerente destacó estiman que esta nieve va a durar aproximadamente hasta el 10 de septiembre. Y, como suele pasar, siempre llegan nuevas nevadas que van cubriendo la montaña que les permitirán funcionar, hasta fines de mes. «Hoy en la base cayeron más de 50 centímetros de nieve, y en la parte alta bastante más. Esto nos deja en una condición inmejorable: la calidad de la nieve es realmente increíble».

Además de esquí y snowboard, los visitantes pueden disfrutar de excursiones en motos de nieve, caminatas con raquetas y las termas de Copahue.

Ubicado a 365 km al noroeste de Neuquén y a 1.550 km de Buenos Aires, Caviahue ofrece un marco natural incomparable en plena Cordillera de los Andes. Con una superficie esquiable de 325 hectáreas, 22 pistas y 13 medios de elevación, incluyendo la nueva telesilla cuádruple Ñirantal, el centro alcanza una capacidad de acarreo de 8.800 esquiadores por hora.

«Lo que esperamos ahora es que todos los que se quedaron con ganas de esquiar puedan venir a disfrutar en familia, como siempre se hace en Caviahue. Es un lugar muy propicio para compartir con los chicos. Y ojalá también tengamos unas vacaciones de septiembre con muy buenas condiciones de nieve”, dijo Arana y agregó: “hoy tenemos habilitados una telesilla de cuatro plazas en el sector inferior, un telesquí largo y una carpet para la escuela de esquí. Seguramente mañana se habilitará todo el sector superior, por lo que la montaña quedará aproximadamente un 80% operativa».

La propuesta de Caviahue va mucho más allá de las tablas. A la experiencia de esquiar o hacer snowboard se suman las excursiones en motos de nieve, las caminatas con raquetas y la posibilidad de combinar la nieve con el relax de las termas en Copahue gracias al producto “Termas Nieve”. Además, Caviahue cuenta con un pueblo nieve ubicado a 1,5 km, con 1.800 camas turísticas, oferta gastronómica variada y servicios esenciales.

Con 22 pistas, 13 medios de elevación y la producción de nieve técnica, Caviahue garantiza condiciones óptimas hasta fines de septiembre.

La base del centro concentra todos los servicios

Venta de pases

Alquiler de equipos de esquí y snowboard

Cafetería y restaurante fast food

Escuela de Ski & Snowboard

Seguridad y Primeros auxilios en pistas

Excursiones en vehículos oruga y motos de nieve.

Novedades

El centro de esquí reemplazo la antigua telesilla Doble por una nueva Telesilla cuádruple Ñirantal, cuya inauguración fue en Agosto de 2024. Éste cambio permitió duplicar la capacidad de su predecesora, modernizando estaciones de embarque y desembarque, y reduciendo los tiempos de espera.

En Marzo de éste año se realizó una inversión de $500 millones en nuevos cañones de nieve para la producción de nieve técnica en los sectores de Principiantes del Sector de la Base. Ésta temporada se inauguró el nuevo sector de Escuela de Esquí, y se proyecta realizar las obras de un nuevo restaurante, sanitarios y remodelación de instalaciones.

Escuela Caviahue de Ski & Snowboard

La escuela ofrece clases de esquí para todas las edades y niveles, desde principiantes hasta expertos, y en modalidad de clases particulares o grupales. Caviahue se distingue como un destino 100 % familiar, con espacios y programas pensados para cada edad:

Guardería Infantil “Los Pumitas”: para bebés de 1 a 3 años.

Jardín de Nieve: para niños de 4 y 5 años, dan sus primeros pasos y se inician en el deporte del esquí.

Club Junior: para chicos de 6 a 11 años, donde disfrutan en grupo con pares los principiantes y los más avanzados.

Kids Areas: zonas exclusivas y seguras para niños de 3 a 6 años, visibles desde la Terraza del Grand Hotel & Spa y la Confitería Las Lengas.

Alojamientos destacados

Grand Hotel & Spa

Grand Hotel Caviahue se encuentra a pie de pistas del centro de ski Caviahue, en la provincia de Neuquén, Argentina. Situado en un bosque de araucarias milenarias, en la base del centro de ski, permite disfrutar de un cálido y cómodo alojamiento con exclusivo ski in / ski out, donde el deporte, la nieve y la montaña se conjugan con nuestra excelencia de servicios.

Grand Hotel Caviahue cuenta con habitaciones Junior Suites, Studio Suites y Grand Suites, donde en la diversidad de habitaciones, todos nuestros huéspedes puedan relajarse y disfrutar de su estadía mientras visualiza en la cordillera al volcán Copahue y el Lago Caviahue.

El Grand Hotel & Spa y el Hotel Nevado combinan comodidad, gastronomía y ski in/ski out para vivir la temporada a pleno.

Con un menú internacional, cocina mediterránea y delicias patagónicas, Grand Hotel está catalogado como la mejor opción gastronómica de la zona. Un Lobby bar donde nuestro Bartender lo sorprenderá con originales cócteles y bebidas espirituosas, sin dejar de lado nuestra prestigiosa pastelería para un Tea break oportuno.

En el SPA & Wellness Area, dotado con todo lo que un Spa puede brindar (sauna seco, sauna húmedo o hamman, ducha escocesa, piscina lúdica, mini jacuzzi), podrá disfrutar una experiencia única après ski.

Grand Hotel en Caviahue, es un lugar ideal para disfrutar de su estadía tanto en familia o con amigos.

Hotel Nevado & Cabañas

Este tradicional hotel está ubicado en el pueblo, a tan solo 1 Km. y medio de la base del Centro de Esquí Caviahue. Cuenta con 15 confortables habitaciones en base doble, single y cuádruple y 13 cabañas.

El Hotel Nevado es reconocido por sus insuperables delicias, ideales para disfrutar al desayuno o después de un largo día de actividades y esquí en un cálido living con chimenea.

Promociones y Beneficios

Centro de Esquí y Servicios:

Pases a medios de elevación GRATIS para menores de 5 años y para mayores de 70 años.

Descuentos del 50% exclusivos en Pases a Medios de Elevación para Residentes de Caviahue, Loncopué, Huecú y del Norte Neuquino (Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos). Presentar DNI para validación de edad y domicilio.

Hasta 9 cuotas sin interés pagando con Tarjetas Galicia Visa y Galicia Mastercard en pases a medios de elevación, alquiler de equipos de ski y clases de esquí o snowboard

Hasta 6 cuotas sin interés con Tarjetas BPN Confiable, Visa y Mastercard en pases a medios de elevación, alquiler de equipos de ski y clases de esquí o snowboard



Gastronomía del Cerro

25% de ahorro con Galicia Éminent y 20% Galicia. Exclusivo para clientes Galicia y Galicia Éminent pagando con QR de App Galicia o MODO asociado a tarjetas de crédito Visa y Mastercard

Alojamientos:

20% de Ahorro en alojamientos Grand Hotel & SPA y Hotel Nevado & Cabañas con cupos limitados.

Hasta 12 cuotas sin interés pagando con Tarjetas Galicia Visa y Galicia Mastercard en nuestros alojamientos.

Hasta 6 cuotas sin interés con Tarjetas BPN Confiable, Visa y Mastercard, y además un 5% de Ahorro adicional en nuestros alojamientos.

En síntesis

Caviahue Ski Resort se consolida como un destino integral de nieve en la Patagonia, combinando:

Nieve abundante y de calidad garantizada.

Infraestructura en crecimiento

Propuestas para familias, esquiadores principiantes y avanzados.

Alojamientos de primer nivel al pie de la montaña.

Una nueva temporada, una nueva oportunidad de disfrutar de la magia de la Cordillera de los Andes con experiencias únicas, confort y hospitalidad.

Más información y reservas: reservas@caviahue.com www.caviahue.com